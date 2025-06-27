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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı

Euro Bölgesi'nde ekonomi güven endeksi aylık bazda 0,8 puan düşerek 94'e indi.

Haber Merkezi
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Euro Bölgesi'nde ekonomiye güven azaldı
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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, haziran ayı iş ve tüketici anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, AB'de ekonomik güven endeksi haziranda aylık bazda 1 puan gerileyerek 94 puan oldu.

Euro Bölgesi'nde de endeks aynı dönemde 0,8 puan azalarak 94 puana geriledi.

Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde endeksin 95,1 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin beklentilerin altında gelmesi dikkati çekti.

Endeksteki gerileme sanayi sektörüne güvenin ve perakende ticaretin düşmesinden kaynaklandı.

Euro Bölgesi Tüketici Güven Endeksi, haziranda eksi 15,1'den eksi 15,3'e indi. AB'de de endeks haziranda eksi 14,5'ten eksi 14,8'e seviyesine geriledi.

Böylece, Euro Bölgesi'nde tüketicilerin genel ekonomik duruma ilişkin beklentilerinde bir miktar zayıflama yaşandı.

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