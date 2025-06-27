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BofA'dan ABD borsası için uyarı: Balon riski artıyor

ABD'nin en büyük yatırım bankalarından Bank of America (BofA) analisti Hartnett, Fed'in faizi düşüreceği beklentisiyle hisse senetlerine yatırım akışı olurken, spekülatif bir borsa balonu riski de artıyor.

Haber Merkezi
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BofA'dan ABD borsası için uyarı: Balon riski artıyor
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Bank of America'dan Michael Hartnett'e göre, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz oranlarını düşüreceği beklentisi hisse senetlerine büyük yatırım akışını beraberinde getirirken, spekülatif bir borsa balonu riski de artıyor.

Hartnett'in BofA'daki ekibi bir notta, "gümrük tarifelerinden vergi indirimlerine/faiz indirimine geçişin" yılın ikinci yarısında yüksek bir balon riskine ve doların daha da zayıflamasına yol açabileceğini yazdı.

EPFR Global'in verilerine atıfta bulunulan notta, bu yıl ABD hisse senetlerine 164 milyar dolar aktığı ve tarihteki en büyük üçüncü yıllık girişin gerçekleştiği belirtildi.

Hartnett, risk ve ödül arasında bir denge kurmaya çalışan bir yatırım stratejisine atıfta bulunarak, "Riske maruz kalmanın en iyi yolu 'uzun ABD büyüme/uzun küresel değer' hisse senedi halteridir" diye ekledi.

Ekip, yapay zekâda bir balon olmadığı sürece, kazanç artışındaki hızlanmanın yılın ikinci yarısında ABD ve küresel hisse senetleri için "en makul yukarı yönlü sürpriz" olduğunu da sözlerine ekledi.

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