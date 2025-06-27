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Fed üyesi Kashkari: İlk faiz indirimi eylülde yapılabilir

Fed üyesi Kashkari, Fed'in politika faizini eylül ayından başlayarak bu yıl iki kez indireceği beklentisinin sürdürdüğünü duyurdu.

Haber Merkezi
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Fed üyesi Kashkari: İlk faiz indirimi eylülde yapılabilir
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Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyondaki ilerlemenin durması ya da tersine dönmesi halinde Fed'in fiyatlar tekrar düşene kadar faiz indirim döngüsüne ara verebileceğinin de sinyalini verdi. En büyük gümrük vergisi artışlarına tabi olan Asya'dan daha fazla malın ABD'li işletmelerin raflarına ulaşmasıyla birlikte, gümrük vergilerinin “muhtemelen bir enflasyon artışına işaret ettiğini” söyledi.

İşletmeler, malları için daha fazla ücret talep ederek müşterileri kızdırma riskini almak istemeseler de, tarifeleri düşüren ticaret anlaşmalarının olmaması durumunda fiyat artışlarını yansıtmaya başlayacaklarını söyledi.

Kashkari, bu senaryoda tarifelerin enflasyon üzerindeki etkisinin beklenenden daha geç ortaya çıkabileceğini söyledi.

Aynı zamanda Kashkari, şu ana kadarki ekonomik verilerin “tarifelerin fiyatlar, faaliyet veya işgücü piyasası üzerindeki etkilerinin sadece mütevazı bir izini” ortaya koyduğunu ve enflasyonun Fed'in yüzde 2'lik hedefine doğru yenilenen bir ilerleme kaydettiğini söyledi.

Kashkari, “Bu karşıt sinyaller, 2025'in geri kalanında iki kesinti için görünümümü korumama neden oldu ve bu, o zamandan önce şaşırtıcı bir gelişme olmadığı sürece Eylül ayında olası bir ilk kesinti anlamına geliyor” dedi.

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