  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. İngiltere'den dev harcama paketi
Takip Et

İngiltere'den dev harcama paketi

İngiltere bilişim, altyapı ve sağlık sistemine kamu harcamalarını artıracak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İngiltere'den dev harcama paketi
Takip Et

İngiltere Maliye Bakanı Rachel Reeves, gelecek 4 yılda bilişim, altyapı ve sağlık sistemine daha fazla kamu harcamasını içeren yeni bütçe değerlendirmesini açıkladı.

Planının 2026-2029 dönemine ait kamu harcamalarının ve 2030'a uzanan yatırımları içerdiğini belirten Reeves, kamu hizmetleri bütçesinin yıllık yüzde 2,3 büyüyeceğini dile getirdi.

Reeves, bu artışın daha önceki planlara göre toplamda 190 milyar sterlin daha fazla bütçe anlamına geldiğini ifade ederek, "Bu hükümet, ülkemizin güvenliği, sağlığı ve ekonomisine yatırım yapıyor ki çalışanlar daha refah içinde yaşayabilsin." dedi.

Sığınmacıların otel kullanımı sona erecek 

Rachel Reeves, sığınmacıların otel kullanımının bu parlamento dönemi içinde sona ereceğini bildirerek, bir önceki hükümetin sınır kontrolünü kaybettiğini, sığınmacıların otel kullanımının sona ermesiyle vergi mükelleflerinin yılda 1 milyar sterlin tasarruf edeceğini söyledi.

Bu arada, Reeves'in açıkladığı bütçe değerlendirmesine göre, nükleer enerji için açıklanan 14,2 milyar sterlinlik kamu harcamasının yanı sıra araştırma ve geliştirmeye 86 milyar sterlin, konut inşası için 39 milyar sterlin ve sağlık sisteminin dijitalleşmesi için 10 milyar sterlin bütçe ayrılacak. Bu kapsamda, ulusal sağlık sistemi harcamaları yıllık yüzde 3 artırılacak.

Küresel Ekonomi
Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayisine finansmanını artırdı
Avrupa Yatırım Bankası, savunma sanayisine finansmanını artırdı
Son dakika... ABD enflasyonu sürpriz yaptı
ABD enflasyonu sürpriz yaptı
ECB: Altın, 2024'te küresel rezerv varlık olarak Euro'yu geride bıraktı
ECB: Altın, 2024'te küresel rezerv varlık olarak Euro'yu geride bıraktı
ECB ile Çin Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı
ECB ile Çin Merkez Bankası arasında mutabakat zaptı
Rusya'daki limanların kargo hacmi geriledi
Rusya'daki limanların kargo hacmi geriledi
ABD Başkanı Trump: Çin ile anlaşmamız tamamlandı
ABD BAŞKANI DONALD TRUMP: