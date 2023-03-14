SVB'nin gölgesinde, Credit Suisse'den 2022 raporu

Credit Suisse, bugün yayımladığı 2022 yıllık raporunda müşteri çıkışlarının çok daha düşük seviyelerde istikrar kazandığını ancak sözkonusu raporun tarihi itibarıyla henüz tersine dönmediğini bildirdi.

Bir dizi skandaldan ağır zarar gören banka, dördüncü çeyrekte müşteri kayıplarında keskin bir hızlanma yaşadı ve 110 milyar İsviçre Frangını (120 milyar dolar) aşan çıkışla likidite konusunda bazı soruların akıllara gelmesine sebep oldu.

Banka daha önce yaptığı bir açıklamada ise, çıkışlardan dolayı bozulan görünümün düzeldiğini ve bankadan çekilen paraların geri dönmeye başladığının görüldüğünü açıklamıştı.

Geçen hafta yayınlanması planlanan bankanın 2022 yıllık raporu, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC), bankanın önceki mali tablolarıyla ilgili soru işaretleri uyandıran talebinin ardından ertelenmişti.

Silicon Valley Bank ve Signature Bank'ın iflaslarının yol açtığı piyasa kargaşasının Avrupa bankacılık hisselerinin düşmesine yol açmasıyla Pazartesi günü bankanın hisse fiyatı yüzde 14'ten fazla düşerek rekor bir düşük seviyeye ulaştı.

Ayrıca Credit Suisse'in borç temerrüdüne karşı sigorta maliyeti de (CDS) Cuma günkü kapanışa göre 49 baz puan artarak 466 baz puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi.