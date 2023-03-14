"SVB'de işler normale döndü"

Reuters'ın haberine göre, Silikon Vadisi Bankası'nın yeni patronu Tim Mayopoulos müşterilerine, bankadaki işlerini normal bir şekilde yürüdüğüne dair bir bildiri gönderdi.

ABD Federal Mevduat Sigortası Kurumu, Silicon Valley Bank'ın çöküşünün ardından bankanın kontrolüne el koymuş ve mevduatların korunması için Silicon Valley Bank NA adlı yeni bir banka kurarak, bu bankanın başına eski Fannie Mae başkanı Mayopoulos'u atamıştı.

Silicon Valley Bank'ın tüm mevduatları ise bu yeni oluşturulan köprü bankasına aktarıldı ve tüm mudilerin Pazartesi sabahından itibaren paralarına erişebileceği söylendi.

Müşterilere yazdığı mektupta Mayopoulos, konu hakkında daha fazla bilgi geldikçe, müşterilere aktarılacağını belirtti.

Konuya dair tecrübeleri olduğunu ve iflas eden bankada mevduatı bulunan kişilerin korkmaması gerektiğini ifade eden Mayapoulos, banka müşterilerine yolladığı mektupta, "Silicon Valley Bank'ın müşterilerini tanımayı dört gözle bekliyorum... Ben de bu tür durumlarda edindiğim deneyimle bu göreve geldim. Mali krizin ardından Fannie Mae'ye katılan yeni liderlik ekibinin bir parçasıydım. 2008-09'da ve 2012-18'de Fannie Mae'nin CEO'su olarak görev yaptım" ifadelerini kullandı.