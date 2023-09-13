Adra GYO, ne zaman halka arz edilecek? Hisse fiyatı ve kodu nedir?

Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş., SPK tarafından halka arzı onaylanan şirketler arasına girdi. SPK şirketin halka arzını onaylandı. Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin ne kadarı halka arz edilecek? Talep toplama tarihleri ne zaman?

Adra Gayrimenkul, halka arz yoluyla 220 milyon TL olan mevcut sermayesini 73.7 milyon TL artırarak 293.7 milyon TL’ye çıkaracak.

Halka arzın detayları neler?

Adra GYO'nun halka arz işlemleri, Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından gerçekleştirilecek. Halka arz sürecinde ek satış veya mevcut ortak pay satışı olmayacak.

*Adra GYO, 14-15 Eylül 2023 tarihlerinde talep toplayacak. Talep toplama süresi 2 gün olarak belirlendi.

* Adra GYO, halka arz işleminde şirketin hissesinin Borsa Kodu ADGYO olacak.

* Adra GYO hissesinin fiyatı belirlerdi. ADGYO hisseleri 22,66 TL’den halka arz olacak.

* Adra GYO halka arzının büyüklüğü 1,6 milyar TL olarak açıklandı.

* Adra GYO’nun halka arz açıklık oranı yüzde 25,09 olarak belirlendi. Toplamda 73,7 milyon adet lot dağıtılacaktır.

Şirketin yüzde 25.1'i halka açılacak

Sadece sermaye artırımı yöntemiyle yapılacak halka arz kapsamında şirketin sermayesi 73.7 milyon lira nominal tutarda artışla 293.7 milyon liraya yükselecek. 1 lira nominal değerli şirket hisse senedi, 22.66 liradan satılacak.

Hisselerin tamamının satılması halinde halka arz büyüklüğü 1.67 milyar lira, yani yaklaşık 62.2 milyon dolar, şirketin halka açıklık oranı yüzde 25.1 olacak.