BAHKM KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER? Bahadır Kimya hangi bankalarda var?

BAHKM kişi başı kaç lot düşer? Bahadır Kimya hangi bankalarda var? soruları merak ediliyor. Toplamda yatırımcısına 16 milyon lot dağıtacak olan Bahadır Kimya, Borsa İstanbul Ana Pazar’da işlem görecek. Halka arzdan elde edilen fonun yüzde 80’ini yeni yatırımlarda kullanacak olan Bahadır Kimya halka arzına Tera Yatırım Menkul Değerler aracılık edecek. Yatırımcılar ise talep toplamaya katılmadan önce kişi başı kaç lot düşeceğini araştırıyor. İşte detaylar…

BAHKM KİŞİ BAŞI KAÇ LOT DÜŞER?

BAHKM 16.000.000 lot dağıtacak. halkarz.com’da yer alan hesaplamaya göre katılıma göre dağıtılması beklenen lot sayısı şöyle:

- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (408 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (306 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (255 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (204 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

BAHADIR KİMYA HANGİ BANKALARDA VAR?

Bahadır Kimya halka arzına yatırımcılar Borsa İstanbul’da işlem yapmaya yetkili kurum ve kuruluşların tamamında katılabiliyor.

Hisse fiyatı 51 TL olan Bahadır Kimya halka arzına katılabileceğiniz bankalar şöyle.

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Dinamik Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.