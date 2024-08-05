BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU? BAHKM helal mi haram mı?

Bahadır Kimya katılım endeksine uygun mu? BAHKM helal mi haram mı? haram helal hassasiyeti olan yatırımcılar için kritik öneme sahip olan katılım endeksi kriteri Bahadır Kimya’nın halka arzına katılacakların gündeminde. Toplamda 16 milyon lot dağıtacak olan BAHKM’nin İMKB tarafından sunulan katılım endeksi şartlarını karşılayıp karşılamadığı araştırılıyor. İşte detaylar…

BAHADIR KİMYA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

HAYIR. Bahadır Kimya katılım endeksi şartlarını karşılamıyor. Bu nedenle haram helal hassasiyeti olan yatırımcılar için tavsiye edilmiyor.

Kimya devi yatırımcısına toplamda 16.000.000 lot dağıtımı gerçekleştirecek. Bireysele eşit dağıtım yapılacak sürece Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık edecek.

BAHKM HELAL Mİ HARAM MI?

BAHKM katılım endeksine uygun değildir. İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın (İMKB) sunmuş olduğu katılım endeksi şartlarını sağlamayan Bahadır Kimya’nın halka arzı bu nedenle haram helal hassasiyeti olanların gündeminde değil.

Halka arz sürecinin ardından fonun büyük bir kısmıyla ham madde alımı yapacak olan Bahadır Kimya kişi başı lot dağıtımı tahmini şu şekilde:

Dağıtılacak Pay Miktarı (Olası) *

- 1.1 Milyon katılım ~ 8 Lot (408 TL).

- 1.5 Milyon katılım ~ 6 Lot (306 TL).

- 1.9 Milyon katılım ~ 5 Lot (255 TL).

- 2.3 Milyon katılım ~ 4 Lot (204 TL).

- 2.7 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

- 3.1 Milyon katılım ~ 3 Lot (153 TL).

- 3.5 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

- 3.9 Milyon katılım ~ 2 Lot (102 TL).

Kaynak: halkarz.com

Derleme: ekonomim.com