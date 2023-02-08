AFAD’a yapılan yardımlarda vergi matrahı indirimi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, depremden etkilenen Şanlıurfa'da açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, devletin tüm kurumlarının ve milletin deprem bölgesindeki desteklerine ilaveten Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak depremden etkilenen bölgelerde yaşanan sorunların hafifletilmesine yönelik birçok tedbir aldıklarını, almaya da devam edeceklerini bildirdi.

DASK ihbarları almaya başladı, ilk tazminat ödemesi yapıldı

Nebati, Bakanlığın ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla sürekli iletişim halinde olduklarını, kurumların acil nakit taleplerini gecikmeksizin karşıladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: "Sağlık Bakanlığı ve AFAD ile koordinasyon içinde Devlet Malzeme Ofisi'miz vasıtasıyla ilaç, serum, aşı ve medikal ürünler, temel yaşam maddeleri ve iş makinelerini bölgeye en kısa sürede ulaştırıyoruz. Bankalarımız ve katılım finans kurumlarımız da yardım faaliyetlerini kesintisiz sürdürmektedir. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü çeken vatandaşlarımızın talepleri halinde bankalar nezdindeki borçlarının ertelenmesine ve kredi kartı taksit sürelerinin artırılmasına yönelik kararlar aldık. Ayrıca, bankalarımız, deprem bölgesindeki bankacılık hizmetlerini otobüs mobil şube gibi alternatif yöntemlerle gerçekleştirmektedirler. Şu an önceliğimiz canların kurtarılmasıdır. Diğer taraftan, deprem olur olmaz, Ankara'daki Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK) Olağanüstü Yönetim Merkezi derhal devreye girmiş, ihbarları almaya başlamıştır. Bu çerçevede depremin üzerinden 24 saat geçmeden ilk tazminat ödemesi yapılmıştır. Yarın itibarıyla ise görevlendirdiğimiz bağımsız eksperlerimiz ve inşaat mühendislerden oluşturulmuş bir ekibimiz tüm bölgelerde incelemelerine başlayacaktır."

"Kredilerde ilave kolaylıklar sağlanacak"

Bakan Nebati, dün deprem bölgesinde 31 Temmuz 2023'e kadar mücbir sebep hali ilan ettiklerini hatırlatarak, mükelleflerin 6 Şubat-31 Temmuz döneminde yerine getirmeleri gereken vergisel yükümlülüklerini deprem tarihi itibarıyla ertelediklerini söyledi. Halen uygulaması devam eden 7256 ve 7326 sayılı yapılandırma kanunları kapsamında bu yılın mart, mayıs ve temmuz aylarında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme sürelerinin Ağustos, Ekim ve Aralık 2023 tarihlerine uzatılması hususunda da gerekli hazırlıkları yaptıklarını vurgulayan Nebati, şunları kaydetti: "Bütün bunların yanı sıra vatandaşlarımızın AFAD'ın başlattığı yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapacağı ayni ve nakdi bağışların tamamının vergiden indirilmesini sağlıyoruz. Bölgede yaşayan vatandaşlarımıza yönelik desteklerimizi artıracağız ve kredilerde ilave kolaylıklar sağlayacağız.” dedi.