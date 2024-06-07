Ağır ticaride pazar yüzde 4 daraldı

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD),2024 yılı Mayıs ayına ait verilerini açıkladı. Bu dönemde ağır ticari araç toplam pazarı, bir önceki ayara göre yüzde 4 daralarak 4 bin 45 adet oldu.

Söz konusu ayda çekici satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14 azalarak 2 bin 142 adet, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 20 oranında artarak bin 420 adet ve 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 9 oranında azalarak 483 adet oldu.

Ağır ticari araç pazarı (16 ton ve üstü kamyon/çekici) son 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre yüzde 64 arttı. Çekici satışları son 10 yıllık mayıs ayı ortalama satışlarına göre yüzde 61 oranında, kamyon satışları da yüzde 40 oranında artış gösterdi.

Toplam semi-treyler araç pazarı mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 63 oranında azalarak 611 adet olarak gerçekleşti.

İlk beş ayda yüzde 8’lik daralma

2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi ağır ticari araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 oranında azaldı. Bu dönemde satılan toplam araç sayısı 16 bin 961 adet oldu.

Aynı dönemde çekici satışları yüzde 27 oranında azalarak 8 bin 245 adet olurken, 16 ton ve üstü kamyon satışları yüzde 41 oranında artarak 6 bin 553 adet olarak gerçekleşti. 16 ton altı kamyon satışları da yüzde 14 oranında azalarak 2 bin 163 adet seviyesine indi.

2024 yılı Ocak-Mayıs dönemi semi-treyler araç pazarı, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 62 oranında azaldı ve bin 86 adet oldu.