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THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer

Türk Hava Yolları (THY), Kurban Bayramı tatili için mevcut uçuşlara ek olarak 378 sefer planladığını duyurdu.

Haber Merkezi
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THY'den Kurban Bayramı tatili için 378 ek sefer
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Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türk Hava Yolları olarak, 10 Haziran tarihine kadar Kurban Bayramı tatilinin oluşturduğu ilave talepleri karşılamak için 378 ilave sefer planlanmıştır. Bayrak taşıyıcı olarak tüm yolcularımıza iyi uçuşlar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

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