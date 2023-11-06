Aile destek ödemeleri ne zaman hesaplara yatacak?

2023 kasım ayı itibarıyla ihtiyaç sahibi birçok vatandaş tarafından Aile Destek Ödemeleri'nin ne zaman yatıralacağı merak ediliyor. Aile destek ödemesi, Kasım 2023 ödemesi henüz yatırılmadı ancak genellikle ayın ilk iki hafta içerisinde gerçekleşiyor. Aile Destek Programı kasım ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

Aile Destek Programı kasım ayı ödeme tarihi belli oldu mu?

Türkiye Aile Destek Programı kapsamındaki ödemelerin yapılacağı tarih, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, tarafından duyurulacak.