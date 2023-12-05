Akaryakıt, alkol ve tütün ürünleri... 3 Ocak tarihine dikkat, ÖTV zammı yolda

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilerine göre, kasım itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 53,40, yurt içi üretici fiyatları yüzde 53,15 arttı.



Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında; aralık ayında Yİ-ÜFE sıfır dahi açıklansa akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerinin maktu ÖTV tutarlarına "en iyimser" tahmin ile yaklaşık yüzde 25 zam yapılacağını söyledi.



Bingöl, bir litre alkolde 845,96 TL olan ÖTV tutarının 3 Ocak tarihinde 1.057,45 TL'ye yükseleceğini söyledi.

Vergi Uzmanı, "Bu artış da bu ürünlerin satış fiyatına zam olarak yansıyacaktır" dedi.