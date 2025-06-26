Bakan Bayraktar duyurdu: Suudi Acwa Türkiye'ye güneş enerjisi yatırımı yapacak

Bayraktar, Bloomberg’e yaptığı açıklamada Suudi enerji devi Acwa Power’ın Türkiye’ye 5 gigavata kadar yenilenebilir enerji yatırımı yapacağını, bunun 2 gigavatlık ilk bölümü için imzaların önümüzdeki günlerde atılacağını söyledi.

Bayraktar, şirketin Sivas ve Karaman Taşeli’nde 1’er gigavatlık iki ayrı güneş enerjsi santrali kuracağını, yatırımla ilgili son hukuki süreçlerin işlediğini duyurdu.

Uluslararası anlaşmalar yoluyla yabancı yatırım çekme konusunda ilk örneğin Acwa yatırımı olacağını belirten Bayraktar, “Acwa’nın zaten Türkiye’de bir doğalgaz yatırımı vardı. Şimdi yenilenebilirde 5 gigavatlık bir projeyle gelecekler, doğrudan dış sermayeyle, rekor bir yatırımla geliyorlar” dedi.

Acwa Power’ın Türkiye’deki ilk yatırımı olan Kırıkkale’deki kombine doğalgaz çevrim santrali 2017 yılında açıldı. Santralin 950 megavat kapasitesi bulunuyor.

Türkiye’de 5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor

Yıl başında yapılan YEKA yarışmalarında güneş enerjisinde iletim sistemine verilecek enerjinin fiyatı kilovatsaat başına 3.25 dolar/cent düzeyine kadar inmişti. Bakan Bayraktar, Acwa’nın bu anlamda da bir rekor fiyat sunacağını ve birim fiyatın daha da gerileyeceğini kaydetti.

Acwa’nın Türkiye’de 5 milyar dolarlık yatırım yapmaya hazırlandığını üst düzey yetkililer geçtiğimiz yıl Bloomberg’e açıklamıştı.

Türkiye 2035 yılına kadar YEKA yarışmaları, öz tüketim kapasite tahsisi ve uluslararası projelerle kurulu yenilenebilir enerji gücünü 120 bin megavata çıkarmayı hedefliyor. Bayraktar, bu kapsamda her yıl en az 2 bin megavat YEKA ihaleleri yapılacağını, uluslararası anlaşmalar yoluyla yatırım çekileceğini ifade etti.

Bu yılın ilk iki ayında güneş ve rüzgarda toplam 2 bin megavatlık YEKA yarışmalarının gerçekleştirildiğine işaret eden Bayraktar, bu alandaki yabancı yatırımlara değinirken, Alman E.ON ile Sabancı’nın 750 megavatlık YEKA-RES, Çinli Chen Güneş Enerjisi Şirketi’nin de 60 megavatlık YEKA-GES yarışmalarını kazandığını hatırlattı. Abu Dabi merkezli bir başka şirketin de Kalyon’la 385 megavatlık Karapınar’daki ortaklığına dikkat çekti.