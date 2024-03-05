Akaryakıtta fiyat değişti: LPG'ye zam geldi
Döviz kuru ve brent petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyor. LPG (otogaz), fiyatları 84 kuruş zamlandı. Söz konusu zam pompa satış fiyatlarına yansıdı. Peki, 5 Mart 2024 benzin, motorin (mazot), LPG fiyatları ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları...
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Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmayla, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. LPG fiyatları 84 kuruş zamlandı.
LPG fiyatı İstanbul’da 21,45-21,77 TL'ye, Ankara’da 21,89 TL'ye ve İzmir'de 21,92 lira seviyesine yükseldi.
İstanbul'da motorinin litre fiyatı 40,66 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 40,46 liradan satılıyor.
Son olarak motorine cuma günü 1 lira 35 kuruş indirim gelmişti.