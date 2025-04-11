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Akaryakıttan, değerli madene... Gümrüklerde 3 ayda 12 milyar TL’lik kaçak eşya yakalandı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Ekipleri tarafından, 2025 yılı ilk üç aylık ocak-mart döneminde, yüzde 46’lık artışla 12 milyar TL tutarında muhtelif kaçak eşya yakalaması gerçekleştirildi. Operasyonlarda akaryakıt, değerli maden, tıbbi malzeme, lüks otomobil, uyuşturucu ve elektrik-elektronik malzeme ele geçirildi.

Haber Merkezi
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Akaryakıttan, değerli madene... Gümrüklerde 3 ayda 12 milyar TL’lik kaçak eşya yakalandı
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Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerince yeni teknolojiye sahip sistemleri ve geliştirilmiş farklı analiz tekniklerini kullanarak yürütülen kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri sonucu 2025 yılının ilk üç ayında 1.734 farklı operasyon gerçekleştirildi.

Gümrük kaçakçılığında yüzde 46 artış yaşandı

Gümrükler Muhafaza birimlerince, yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 46 artışla 12 milyar Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri operasyonlar sonucunda; 9,6 ton uyuşturucu madde, 1.2 ton akaryakıt, 483 bin 895 kilogram değerli maden, 2 milyon 542 bin adet tıbbi malzeme, ele geçirildi.

Mart ayı operasyon bilançosu: 4,6 milyar lira

Gümrükler Muhafaza birimlerince, 2025 yılı Mart ayında yürütülen operasyonlar neticesinde, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 22 artışla 4 milyar 612 milyon Türk Lirası değerinde ticari eşya ve uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirildi.

Ekipler, gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlar sonucunda; 3,5 ton uyuşturucu madde, 147 bin 885 kilogram değerli maden, 16 bin 968 adet tıbbi malzeme, 62 bin 941 adet elektrik-elektronik malzeme, 82 adet lüks araç, ele geçirildi.

"Ticari işleyişe sekte vuran kaçakçılığa geçit yok"

Ticaret Bakanlığı’ndan yaapılan açıklamada Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat birimlerinin, ülke ekonomisine zarar veren, haksız rekabet ortamına sebebiyet vererek ticari işleyişe sekte vuran, toplum sağlığını hedef alarak gençlerimizi bağımlılık batağına çekmeye çalışan kaçakçılığın hiçbir türüne geçit vermeyeceği belirtildi.

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