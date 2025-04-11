Otomotiv devi çalışanları ile yollarını ayırıyor! İşçi çıkarma planı devrede

ABD’li otomotiv devi General Motors (GM) yeni işten çıkarma planını duyurdu. GM’den yapılan açıklamada Detroit’teki tamamen elektrikli Factory Zero fabrikasında çalışanları işten çıkaracağını ve üretimi “pazar dinamiklerine uygun hale getirmek için” ayarlayacağını belirtildi.

Fabrika işçilerle yollarını ayırıyor

Bir şirket kaynağına göre fabrikada çalışan yaklaşık 200 işçi geçici olarak işten çıkarılacak. Kaynağa göre bu hamle yakın zamanda uygulamaya konulan otomobil tarifeleriyle ilgili değil.

Fabrikada amiral gemisi modeller üretiliyor

Fabrika Zero, Chevrolet Silverado EV, GMC Sierra EV, Hummer EV SUV ve pikap ile tamamen elektrikli Escalade IQ’ya ev sahipliği yapıyor. Şirketin web sitesine göre Factory Zero’nun yaklaşık 4.500 çalışanı bulunuyor.