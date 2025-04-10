Teknoloji devinde yeni işten çıkarma dalgası! Bu kez sayı bilinmiyor

Teknoloji dünyasının en büyük oyuncularından Microsoft yeni bir işten çıkarma dalgası ile çalkalanıyor.

Yazılım devi, bu kez işten çıkarmaları yazılımcı-yönetici oranını artırmak amacıyla amacıyla yapıyor. Şirkette orta düzey yöneticileri ve yazılımcı olmayanları hedef alan yeni bir işten çıkarma dalgası planlandığı belirtiliyor.

Sayı henüz belirlenmedi

Satya Nadella liderliğindeki şirket, her yöneticinin altındaki çalışan sayısını ifade eden “kontrol aralığını” genişletmeyi hedefliyor. Olası işten çıkarmaların kesin sayısı henüz belirlenmedi ancak bazı ekipler üzerinde önemli bir etkisi olabilir.

“PM oranını” düşürürecek

Microsoft’taki iç görüşmeler, ürün veya program yöneticilerinin mühendislere oranını ölçen “PM oranını” düşürmeye odaklanıyor. “Üretici oranı” olarak bilinen bu kavram, Microsoft’un güvenlik şefi Charlie Bell tarafından Amazon’daki görevi sırasında ortaya atıldı. Bu oran, yazılım mühendislerinin proje ve program yöneticileri gibi “üretici olmayanlara” oranını ölçüyor.

Örneğin, Bell’in güvenlik bölümü şu anda her PM için yaklaşık 5,5 mühendisle çalışıyor ve 10’a 1 oranını hedefliyor. Önerilen kesintiler, yöneticilerin belirli bir bütçeye ve ekip bazlı orana uymasını gerektirecek.

Çalışan değerlendirme sistemi hisse ödülü ve nakit primleri belirliyor

Microsoft, çalışanları 0 ile 200 arasında bir ölçekte değerlendirmek için “ManageRewards kaydırıcısı” kullanıyor. Bu değerlendirmeler, bir çalışanın alacağı hisse ödüllerinin ve nakit primlerin miktarını belirliyor.

Performans beklentisini karşılamayanla yollar ayrılıyor

Bu hamle, Microsoft’un bu yıl başlarında performans beklentilerini karşılamayan çalışanları hedef alan daha önceki işten çıkarmaları takip ediyor. Şirket, yılın başlarında düşük performans gösteren yaklaşık 2.000 çalışanı işten çıkarmıştı. Yaklaşan kesintiler de düşük performans gösterenleri hedef alabilir ve bu, iki yıl üst üste performans değerlendirmelerinde “Etki 80” veya altında puan alanları içerebilir.

Daha fazla katkı sağlayan kalıyor

Teknoloji sektöründe şirketler, verimliliği artırmak için orta düzey yönetim rollerini azaltıyor. Amazon, yöneticilere kıyasla daha fazla bireysel katkı sağlayan çalışana sahip olmayı hedeflerken, Google da benzer bir çaba kapsamında başkan yardımcısı ve yönetici pozisyonlarının 10%’unu azalttı.

Üretkenlik öne çıkıyor

Önerilen işten çıkarmalar, Microsoft’un daha yüksek bir yazılımcı-yönetici oranına odaklanarak operasyonları düzenleme ve üretkenliği artırma çabalarını yansıtıyor.