Atina'da çalışanlar hayat pahalılığına karşı greve gitti! Ulaşım felç oldu

Yunanistan'da binlerce kişi, artan hayat pahalılığına karşı ücret artışı talebiyle başkent Atina'da greve giderken, grev nedeniyle gemi, uçak ve tren seferleri aksadı.

Çalışanlar iş bıraktı

Hava trafik kontrolörleri, denizciler ve tren çalışanlarının yanı sıra Atina'daki belediye çalışanları, otobüs ve metro personeli ile bazı öğretmenler de iş bıraktılar.

Yunanistan maaş ve emekli aylıklarında kesinti yapmıştı

Yunanistan 2009 ile 2018 yılları arasındaki borç krizinden çıktıktan sonra yaklaşık 290 milyar euroluk kurtarma paketleri karşılığında maaş ve emekli aylıklarında art arda kesintiler yapmıştı.

Pek çok hane geçim sıkıntısı yaşıyor

Muhafazakâr eğilimli hükümet, 2019'dan bu yana aylık asgari ücreti toplamda %35 artırarak 880 euroya çıkardı. Fakat Yunanistan'ın en büyük işçi sendikaları hızla artan gıda, enerji ve barınma maliyetleri nedeniyle birçok hanenin geçinmekte zorlandığını ile getirdi.

Özel sektör çalışanlarını temsil eden 52 yaşındaki Dina Gkogkaki, "Çalışanların maaşı ancak ayın 10'u ya da 15'ine kadar yetiyor; barınma, gıda, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor" dedi.

Maaş artışları ve toplu iş sözleşmeleri talep ediliyor

Yunanistan'daki 2 milyondan fazla özel sektör çalışanını temsil eden Genel İşçi Konfederasyonu, enflasyon nedeniyle işçilerin satın alma gücünün 2019'a kıyasla %10 azaldığını belirtti. Konfederasyon, maaş artışları ve toplu iş sözleşmeleri talep etti.

Satın alma gücü en düşük olan ülkeler arasında

Eurostat verilerine göre, Yunanistan asgari satın alma gücü açısından Ocak ayında Avrupa Birliği'nde en düşük sırada yer alan ülkelerden biri oldu.