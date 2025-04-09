Çin misillemesinin ardından Trump'tan satın alın çağrısı: Sakin olun, her şey yoluna girecek

ABD Başkanı Donald Trump’ın Çin’e yüzde 104 yeni gümrük vergisi sonrasında, Çin’den yeni hamle geldi.

Çin Maliye Bakanlığı’ndan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Bakanlık, yeni bir misilleme kararına daha imza atarak ABD mallarına ek tarife uygulanacağını duyurdu. Bakanlığın açıklamasında, ABD mallarına uygulanacak ek tarifenin oranı yüzde 84 olarak açıklandı.

Küresel piyasalarda risk algısı yükseldi

Küresel piyasalarda ABD ve Çin arasında vergi gerilimi sürüyor. Pekin ve Washington arasındaki gerilim piyasalarda olumsuz havayı destekledi. Borsalarda satıcılı seyir yaşanırken, altında sert yükseliş yaşandı. Petrol, 4 yılın en düşük seviyesine indi.

Trump’tan Çin’in hamlesi sonrası dikkat çeken paylaşım

Çin’in ek vergiyi açıklamasının ardından piyasalardaki dalgalanma sonrası ABD Başkanı Trump, "Sakin olun, her şey yoluna girecek. Satın almak için harika bir zaman" paylaşımını yaptı.

Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump, satın almak için harika bir zaman olduğunu söyledi.

ABD borsaları dalgalandı

New York Borsası'nda endeksler güne düşüşle başladı. Açılışta S&P 500 endeksi yüzde 0,35, Nasdaq endeksi yüzde 0,45 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,59 değer kaybetti.

Açılışın ardından endekslerde alımlar hızlandı ve yeşile döndü. S&P 500 endeksi yüzde 0,81, Nasdaq endeksi yüzde 1,62 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,28 değer kazandı.

Altın yükseldi, petrol düştü

Altının ons fiyatı ise yüzde yüzde 3'e yakın artışla 3 bin 70 doları gördü.

Gram altın, serbest piyasada gram altın 3 bin 823 liraya kadar çıktı.

Brent petrolün varil fiyatı yüzde 7'ye yakın geriledi ve 60 doların altına indi. Böylece petrol, Eylül 2021'den bu yana en düşük seviyesinde fiyatlanmaya devam etti.

Kriz habercisi gösterge en yüksek seviyeye çıktı

ABD Başkanı Trump’ın açıkladığı tarifelere Çin'in karşılık vermesi sonrasında küresel durgunluk tedirginliği artış gösterdi. Artan tedirginliğin ortasında ekonomik krizler için öncü bir gösterge olarak takip edilen altın/petrol rasyosu pandemiden bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Bu fiyatlamaların ardından altın/petrol rasyosu ise 52 puana kadar çıkarak pandemiden bu yana en yüksek seviyesinden fiyatlandı. Uzmanlar ise göstergenin 30 seviyesinin üzerine çıkmasının piyasalar açısından risk olarak görülmesi gerektiğini belirtti.

Altın ile brent petrol arasındaki ilişkiyi anlatan altın/petrol rasyosu, bir ons altın ile kaç varil ham petrol satın alınabileceğini gösteriyor. Söz konusu gösterge, genelde küresel ekonomiye ilişkin endişelerin öne çıktığı, güvenli liman varlıklara talebin arttığı zamanlarda yükseliyor.

Avrupa borsaları çakıldı

Çin'in misilleme kararının ardından Avrupa borsalarında satışlar hızlandı.

Almanya'da DAX 40 yüzde 3,84, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 3,6, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 3,61 ve İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 3,87 geriledi.

Tahvil faizleri yükseldi

Tahvil piyasalarında satış ağırlıklı bir seyir öne çıkarken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yükselişini son 3 işlem gününe taşıyarak yüzde 4,51'e ulaştı. ABD 10 yıllık tahvil faizi şu sıralarda ise yüzde 4,49 seviyesinde bulunuyor. Dolar endeksi ise yüzde 0,7 düşüşle 102,1'e geriledi.

Asya kazanımlarını geri verdi

Çin'de lokomotif hisseleri izleyen CSI300 endeksi yüzde 1,2 gerilemesinin ardından yüzde 0,32 yükseldi. Hong Kong'un Hang Seng endeksi ise yüzde 3,1 geriledi.

Japonya dışındaki Asya-Pasifik borsalarını izleyen MSCI endeksi yüzde 2 geriledi.

Japonya'nın Nikkei endeksi dün ticaret anlaşması beklentisiyle yüzde 6 yükselmesinin ardından bugün yüzde 4,15 düşüş kaydetti.