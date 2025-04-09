Wall Street Kahini Ackman’dan ‘ekonomik nükleer kış’ uyarısı: Trump vergilere ara vermeli

Milyarder hedge fon yöneticisi Bill Ackman, Donald Trump'ı karşılıklı tarifelerine geçici bir ara vermeye çağırdı. Ackman, başkanı "ekonomik rasyonalitenin en önemli şey olacağını varsayarak" yanlış değerlendirmiş olabileceğini kabul etti.

“Ekonomik nükleer kış” uyarısında bulundu

Pershing Square Capital Management CEO'su Bill Ackman, Pazar günü sosyal medyada uzun bir mesaj yayınlayarak, gümrük vergilerinin Amerika'yı kötü gösterdiğini kabul etti ve hatta olası bir "ekonomik nükleer kış" konusunda uyardı.

“İş dünyası bir güven oyunudur ve güven güvene bağlıdır”

Bill Ackman, "Ülke, ülkeyi dezavantajlı hale getiren küresel tarife sistemini düzeltme konusunda başkanın %100 arkasında. Ancak, iş dünyası bir güven oyunudur ve güven güvene bağlıdır," diye başladı X yazısına . "Başkan Donald Trump, tarife sorununu dünyadaki en önemli jeopolitik sorun haline getirdi ve herkesin dikkatini çekti. Şimdiye kadar her şey yolunda. Ve evet, diğer ülkeler milyonlarca işimiz ve ülkemizdeki ekonomik büyüme pahasına kendi endüstrilerini koruyarak ABD'den faydalandılar." dedi.

Ackman, “Ancak, dostlarımıza ve düşmanlarımıza aynı anda büyük ve orantısız tarifeler uygulayarak ve böylece tüm dünyaya karşı küresel bir ekonomik savaş başlatarak, ülkemize bir ticaret ortağı, iş yapılacak bir yer ve sermaye yatırımı yapılacak bir pazar olarak olan güveni yok etme sürecindeyiz,” diye devam etti.

“Her ülkeye savaş başlatırsak, yatırımlar durma noktasına gelecek”

Ackman “Başkanın 90 günlük bir mola alma, haksız asimetrik tarife anlaşmalarını müzakere etme ve çözme ve ülkemize trilyonlarca dolarlık yeni yatırım çekme fırsatı var. Öte yandan, 9 Nisan'da dünyadaki her ülkeye ekonomik nükleer savaş başlatırsak, iş yatırımları durma noktasına gelecek, tüketiciler cüzdanlarını ve ceplerini kapatacak ve dünyanın geri kalanıyla olan itibarımızı ciddi şekilde zedeleyeceğiz ve bunun onarılması yıllar ve potansiyel olarak on yıllar alacak" diye de uyardı.

“Piyasalar çöktüğünde, yeni yatırımlar durur”

Ackman, yatırımlara dikkat çekti ve “Hangi CEO ve hangi yönetim kurulu, ekonomik bir nükleer savaşın ortasında ülkemizde büyük, uzun vadeli, ekonomik taahhütlerde bulunmaktan rahat olur? Bunu yapacak birini tanımıyorum,” diye ekledi. “Piyasalar çöktüğünde, yeni yatırımlar durur, tüketiciler para harcamayı bırakır ve işletmelerin yatırımı kısmak ve işçileri işten çıkarmaktan başka seçeneği kalmaz. Ve acı çekecek olan sadece büyük şirketler olmaz. Küçük ve orta ölçekli işletmeler ve girişimciler çok daha büyük bir acı yaşayacaktır. Neredeyse hiçbir işletme müşterilerine bir gecede büyük bir maliyet artışı yaşatamaz. Ve bu, hiç borçları olmasa bile geçerlidir ve ne yazık ki sistemde muazzam miktarda kaldıraç vardır” uyarısında bulundu.

“Biz buna oy vermedik”

Ackman, yazısını "İş dünyası bir güven oyunudur. Başkan, dünya çapındaki iş liderlerinin güvenini kaybediyor. Ülkemiz ve başkanı destekleyen milyonlarca vatandaşımız için sonuçlar -özellikle de halihazırda büyük bir ekonomik stres altında olan düşük gelirli tüketiciler- ciddi şekilde olumsuz olacak. Biz buna oy vermedik," diye sonlandırdı. Ackman, "Başkan, pazartesi günü mola verip haksız bir tarife sistemini düzeltmek için harekete geçme fırsatına sahip. Alternatif olarak, kendi kendimize yarattığımız ekonomik bir nükleer kışa doğru gidiyoruz ve siper almaya başlamalıyız. Daha sakin olanlar galip gelsin” dedi.

“Ekonomik rasyonalitenin önemli olacağını varsaydım”

Doğal olarak, diğer iş adamları da konuşmaya dahil olmaya başlayınca Ackman, kendi pozisyonu hakkında biraz daha açık sözlü olmaya başladı ancak yine de meslektaşı hakkında yanılmış olabileceğini tam olarak kabul etmedi.

"Kişisel olarak benim için veya diğer insanların ne düşündüğü konusunda sonuçlar ne olursa olsun gerçeği söylüyorum," diye yazan Ackman, takip eden bir tweet'te de "Bir öfkem yok. Sadece hayal kırıklığı. Bunun öngörülebilir olduğunu düşünmüyorum. Ekonomik rasyonalitenin en önemli şey olacağını varsaydım. Benim hatam" dedi.