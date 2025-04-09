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AB, ABD'yi iki aşamalı planla hedef alacak! İlk misilleme paketinde neler var?

Avrupa, ABD'nin gümrük vergilerine karşı iki aşamalı planın ilk adımını bugün atıyor. AB, ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı ilk misilleme paketini onaylayacak. AB'nin gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürünler arasında motosikletler, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim ve diş ipi var.

Haber Merkezi
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AB, ABD'yi iki aşamalı planla hedef alacak! İlk misilleme paketinde neler var?
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Avrupa Birliği (AB), ABD Başkanı Donald Trump'ın ek gümrük vergilerine karşı ilk misilleme önlemlerini bugün onaylayacak.

Ticaret savaşı şiddetleniyor

Trump'ın bugün yürürlüğe giren mütekabiliyet esaslı ek gümrük vergileri ticaret savaşını şiddetlendirirken, resesyon kaygısını kuvvetlendirdi ve borsalardaki kaybın artmasına yol açtı. Yeni vergiler kapsamında Çin'den ithal ürünlere de yüzde 104 oranında gümrük vergisi uygulanacak.

Trump'ın gümrük vergileri kapsamında bugünden itibaren AB ülkeleri çelik, alüminyum ve otomobil ithalatında yüzde 25, diğer birçok üründe ise yüzde 20 oranında gümrük vergileriyle karşı karşıya kaldı.

AB Komisyonu ilk misillemeleri bugün onaylayacak

Avrupa Komisyonu, ABD'nin çelik ve alüminyum için uyguladığı gümrük vergilerine karşılık olarak ABD'nin ürünlerine yüzde 25 oranında ek gümrük vergisi getirilmesini pazartesi günü önermişti. Komisyon, otomotiv sektörüne yönelik ve diğer gümrük vergilerine nasıl yanıt vereceğini ise hala değerlendiriyor.  

AB'nin gümrük vergisi planında neler var? 

Reuters'ın haberine göre, AB'nin gümrük vergisi getirmeyi planladığı ürünler arasında motosikletler, kümes hayvanları, meyve, odun, giyim ve diş ipi var. Söz konusu ürünlerin toplam değeri geçen yıl 21 milyar euro (23 milyar dolar) civarındaydı.

ABD'nin gümrük vergilerinden etkilenen AB'nin metal ihracatının hacmiyse geçen yıl 26 milyar euroydu.

Kademeli olarak yürürlüğe girecek

AB'nin önlemlerinin 15 Nisan, 16 Mayıs ve 1 Aralık'ta kademeli olarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

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