Forbes listesindeki zenginlerin serveti bir haftada 376 milyar dolar eridi
Forbes'un 1 Nisan 2025'te açıklanan Global Milyarderler 2025 sıralamasının hemen ardından başlayan Trump'ın tarife depremi borsaları tarihte benzeri az görülecek bir hız ve şiddetle salladı. En zengin 100 milyarderin toplam serveti bir hafta sonra 376 milyar dolar daha azaldı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesi için "ilaç" olarak nitelendirdiği yeni gümrük tarifeleri piyasaları allak bullak etti. Ve bu tarife açıklaması gezegenin en zengin insanlarının 2025 servetinin Forbes tarafından açıklanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.
1 Nisan 2025'te Forbes'un açıkladığı küresel milyarderler sıralamasında yer alan isimler, birkaç gün içerisinde piyasaların yaşadığı şok ve hisse senetlerinde yaşanan tarihi değer kaybıyla eşi görülmemiş şekilde eridi. En zengin 100 kişinin servetinde yaşanan kayıp 1 hafta sonra yani 8 Nisan itibariyle toplam 376 milyar dolar oldu. En ilginci ise bu kayıpların arasında en çok karlı çıkan ismin Trump'ın yakın arkadaşı ve destekçisi Elon Musk oldu. İlk 100 içerisindeki Amerikalı milyarderler servetilerinden bir haftada 216 milyar dolar kaybederken Musk'ın serveti ise 23 milyar dolar arttı.
META 33 milyar dolar kaybetti
Servet kaybında zirvede, Davos yerine Trump'ın yemin törenine katılmayı tercih eden META'nın patronu Mark Zuckerberg oldu. Bay META'nın serveti 33 milyar dolar gerilerken onu lüksün sembolü LVMH'nin patronu Bernard Arnault 29.4 milyar dolar kayıpla ve Oracle'ın patronu Larry Ellison 28.7 milyar dolarla takip etti. Amazon CEO'su Jeff Bezos 19 milyar dolarlık servet kaybı yaşarken Google hissedarları Larry Page 18.3 milyar dolar, Sergey Brin ise 17 milyar dolarlık kayıplarla karşı karşıya kaldı.
Sıralamanın kalanında ise Zara'nın patronu Amancio Ortega, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, e-ticaret devi Interactive Brokers'ın kurucusu Thomas Peterffy, Dell'in patronu Michael Dell yer alıyor.
Bu fırtınanın kazananları listesinde ise zirvede elbette Tesla, X ve SpaceX'in patronu Elon Musk var. Krizi çok önceden tahmin ederek nakde geçen Warren Buffet onu izlerken, Hintli altyapı ve liman yatırımcısı Gautam Adani, Sun Pharma'nın kurucusu Hintli Dilip Shanghvi, hastane yatırımcısı Thomas Frist, Red Bull'un büyük hissedarı Avusturyalı Mark Mateschitz, Nutella'nın patronu İtalyan Giovanni Ferrero oldu.
Son 1 haftada en zengin 100 içerisinde serveti en çok eriyenler
|Sıralama
|Milyarder
|1 Nisan Serveti (Milyar $)
|Yaş
|Ülke
|Servetin Kaynağı
|Sektörü
|8 Nisan Serveti (Milyar $)
|Servet Kaybı (Milyar $)
|2
|Mark Zuckerberg
|216
|40
|United States
|Technology
|182.7
|-33.3
|5
|Bernard Arnault & family
|178
|76
|France
|LVMH
|Fashion & Retail
|148.6
|-29.4
|4
|Larry Ellison
|192
|80
|United States
|Oracle
|Technology
|163.3
|-28.7
|3
|Jeff Bezos
|215
|61
|United States
|Amazon
|Technology
|196
|-19
|7
|Larry Page
|144
|52
|United States
|Technology
|125.7
|-18.3
|8
|Sergey Brin
|138
|51
|United States
|Technology
|120.6
|-17.4
|9
|Amancio Ortega
|124
|89
|Spain
|Zara
|Fashion & Retail
|111.7
|-12.3
|32
|Lei Jun
|43.5
|55
|China
|Smartphones
|Technology
|31.3
|-12.2
|27
|Thomas Peterffy
|57.3
|80
|United States
|Discount brokerage
|Finance & Investments
|46.4
|-10.9
|17
|Michael Dell
|97.7
|60
|United States
|Dell Technologies
|Technology
|87.3
|-10.4
|29
|Ma Huateng
|56.2
|53
|China
|Online games
|Technology
|47.1
|-9.1
|16
|Jensen Huang
|98.7
|62
|United States
|Semiconductors
|Technology
|89.9
|-8.8
|35
|Colin Huang
|42.3
|45
|China
|E-commerce
|Technology
|34.4
|-7.9
|49
|Phil Knight & family
|35.4
|87
|United States
|Nike
|Fashion & Retail
|28.5
|-6.9
|50
|Reinhold Wuerth & family
|35.1
|89
|Germany
|Fasteners
|Manufacturing
|28.3
|-6.8
|12
|Jim Walton & family
|109
|76
|United States
|Walmart
|Fashion & Retail
|102.8
|-6.2
|42
|Robin Zeng
|37.9
|56
|Hong Kong
|Batteries
|Automotive
|31.7
|-6.2
|11
|Rob Walton & family
|110
|80
|United States
|Walmart
|Fashion & Retail
|104
|-6
|26
|Zhong Shanshan
|57.7
|70
|China
|Beverages, pharmaceuticals
|Food & Beverage
|51.9
|-5.8
|10
|Steve Ballmer
|118
|69
|United States
|Microsoft
|Technology
|112.2
|-5.8
|15
|Alice Walton
|101
|75
|United States
|Walmart
|Fashion & Retail
|95.2
|-5.8
|51
|Eduardo Saverin
|
34.5
|43
|Brazil
|Technology
|29.2
|-5.3
|93
|François Pinault & family
|
21.7
|88
|France
|Luxury goods
|Fashion & Retail
|16.6
Son 1 haftada en zengin 100 içerisinde serveti en çok artanlar
|Sıralama
|Milyarder
|1 Nisan Serveti (Milyar $)
|Yaş
|Ülke
|Servetinin Kaynağı
|Sektörü
|8 Nisan Serveti (Milyar $)
|Servet Artışı (Milyar $)
|1
|Elon Musk
|342
|53
|United States
|Tesla, SpaceX
|Automotive
|365.1
|23.1
|6
|Warren Buffett
|154
|94
|United States
|Berkshire Hathaway
|Finance & Investments
|157.9
|3.9
|28
|Gautam Adani
|56.3
|62
|India
|Infrastructure, commodities
|Diversified
|58.3
|2
|79
|Dilip Shanghvi
|
24.9
|69
|India
|Pharmaceuticals
|Healthcare
|26.4
|1.5
|73
|Thomas Frist, Jr. & family
|
27
|86
|United States
|Hospitals
|Healthcare
|27.8
|0.8
|38
|Mark Mateschitz
|40.6
|32
|Austria
|Red Bull
|Food & Beverage
|40.8
|0.2
|41
|Giovanni Ferrero
|38.2
|60
|Italy
|Nutella, chocolates
|Food & Beverage
|38.4
|0.2
|98
|Vicky Safra & family
|
20.7
|72
|Brazil
|Banking
|Finance & Investments
|20.8
|0.1
|53
|Andrea Pignataro
|
34.2
|54
|Italy
|Financial software
|Finance & Investments
|34.3
|0.1