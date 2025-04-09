Forbes listesindeki zenginlerin serveti bir haftada 376 milyar dolar eridi

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendi ülkesi için "ilaç" olarak nitelendirdiği yeni gümrük tarifeleri piyasaları allak bullak etti. Ve bu tarife açıklaması gezegenin en zengin insanlarının 2025 servetinin Forbes tarafından açıklanmasından sadece birkaç gün sonra geldi.

1 Nisan 2025'te Forbes'un açıkladığı küresel milyarderler sıralamasında yer alan isimler, birkaç gün içerisinde piyasaların yaşadığı şok ve hisse senetlerinde yaşanan tarihi değer kaybıyla eşi görülmemiş şekilde eridi. En zengin 100 kişinin servetinde yaşanan kayıp 1 hafta sonra yani 8 Nisan itibariyle toplam 376 milyar dolar oldu. En ilginci ise bu kayıpların arasında en çok karlı çıkan ismin Trump'ın yakın arkadaşı ve destekçisi Elon Musk oldu. İlk 100 içerisindeki Amerikalı milyarderler servetilerinden bir haftada 216 milyar dolar kaybederken Musk'ın serveti ise 23 milyar dolar arttı.

META 33 milyar dolar kaybetti

Servet kaybında zirvede, Davos yerine Trump'ın yemin törenine katılmayı tercih eden META'nın patronu Mark Zuckerberg oldu. Bay META'nın serveti 33 milyar dolar gerilerken onu lüksün sembolü LVMH'nin patronu Bernard Arnault 29.4 milyar dolar kayıpla ve Oracle'ın patronu Larry Ellison 28.7 milyar dolarla takip etti. Amazon CEO'su Jeff Bezos 19 milyar dolarlık servet kaybı yaşarken Google hissedarları Larry Page 18.3 milyar dolar, Sergey Brin ise 17 milyar dolarlık kayıplarla karşı karşıya kaldı.

Sıralamanın kalanında ise Zara'nın patronu Amancio Ortega, Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun, e-ticaret devi Interactive Brokers'ın kurucusu Thomas Peterffy, Dell'in patronu Michael Dell yer alıyor.

Bu fırtınanın kazananları listesinde ise zirvede elbette Tesla, X ve SpaceX'in patronu Elon Musk var. Krizi çok önceden tahmin ederek nakde geçen Warren Buffet onu izlerken, Hintli altyapı ve liman yatırımcısı Gautam Adani, Sun Pharma'nın kurucusu Hintli Dilip Shanghvi, hastane yatırımcısı Thomas Frist, Red Bull'un büyük hissedarı Avusturyalı Mark Mateschitz, Nutella'nın patronu İtalyan Giovanni Ferrero oldu.

Son 1 haftada en zengin 100 içerisinde serveti en çok eriyenler

Sıralama Milyarder 1 Nisan Serveti (Milyar $) Yaş Ülke Servetin Kaynağı Sektörü 8 Nisan Serveti (Milyar $) Servet Kaybı (Milyar $) 2 Mark Zuckerberg 216 40 United States Facebook Technology 182.7 -33.3 5 Bernard Arnault & family 178 76 France LVMH Fashion & Retail 148.6 -29.4 4 Larry Ellison 192 80 United States Oracle Technology 163.3 -28.7 3 Jeff Bezos 215 61 United States Amazon Technology 196 -19 7 Larry Page 144 52 United States Google Technology 125.7 -18.3 8 Sergey Brin 138 51 United States Google Technology 120.6 -17.4 9 Amancio Ortega 124 89 Spain Zara Fashion & Retail 111.7 -12.3 32 Lei Jun 43.5 55 China Smartphones Technology 31.3 -12.2 27 Thomas Peterffy 57.3 80 United States Discount brokerage Finance & Investments 46.4 -10.9 17 Michael Dell 97.7 60 United States Dell Technologies Technology 87.3 -10.4 29 Ma Huateng 56.2 53 China Online games Technology 47.1 -9.1 16 Jensen Huang 98.7 62 United States Semiconductors Technology 89.9 -8.8 35 Colin Huang 42.3 45 China E-commerce Technology 34.4 -7.9 49 Phil Knight & family 35.4 87 United States Nike Fashion & Retail 28.5 -6.9 50 Reinhold Wuerth & family 35.1 89 Germany Fasteners Manufacturing 28.3 -6.8 12 Jim Walton & family 109 76 United States Walmart Fashion & Retail 102.8 -6.2 42 Robin Zeng 37.9 56 Hong Kong Batteries Automotive 31.7 -6.2 11 Rob Walton & family 110 80 United States Walmart Fashion & Retail 104 -6 26 Zhong Shanshan 57.7 70 China Beverages, pharmaceuticals Food & Beverage 51.9 -5.8 10 Steve Ballmer 118 69 United States Microsoft Technology 112.2 -5.8 15 Alice Walton 101 75 United States Walmart Fashion & Retail 95.2 -5.8 51 Eduardo Saverin 34.5 43 Brazil Facebook Technology 29.2 -5.3 93 François Pinault & family 21.7 88 France Luxury goods Fashion & Retail 16.6

Son 1 haftada en zengin 100 içerisinde serveti en çok artanlar

Sıralama Milyarder 1 Nisan Serveti (Milyar $) Yaş Ülke Servetinin Kaynağı Sektörü 8 Nisan Serveti (Milyar $) Servet Artışı (Milyar $) 1 Elon Musk 342 53 United States Tesla, SpaceX Automotive 365.1 23.1 6 Warren Buffett 154 94 United States Berkshire Hathaway Finance & Investments 157.9 3.9 28 Gautam Adani 56.3 62 India Infrastructure, commodities Diversified 58.3 2 79 Dilip Shanghvi 24.9 69 India Pharmaceuticals Healthcare 26.4 1.5 73 Thomas Frist, Jr. & family 27 86 United States Hospitals Healthcare 27.8 0.8 38 Mark Mateschitz 40.6 32 Austria Red Bull Food & Beverage 40.8 0.2 41 Giovanni Ferrero 38.2 60 Italy Nutella, chocolates Food & Beverage 38.4 0.2 98 Vicky Safra & family 20.7 72 Brazil Banking Finance & Investments 20.8 0.1 53 Andrea Pignataro 34.2 54 Italy Financial software Finance & Investments 34.3 0.1



