Pegasus, İstanbul'dan Cezayir'e uçuş başlatacak

Pegasus Hava Yolları'ndan yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları, Türkiye'yi bağlayan uçuş ağını genişletmeye devam ediyor. Şirket, son olarak uçuş ağına, Cezayir'in aynı adı taşıyan başkenti Cezayir'i de ekledi. Haftada 5 frekans olacak şekilde planlanan seferlerin ilki, 23 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Pegasus'un İstanbul'dan Cezayir kentine düzenleyeceği uçuşlar, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Cezayir Havalimanı'na pazartesi, salı, çarşamba, cuma ve cumartesi günleri 11.10'da, Cezayir Havalimanı'ndan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na da yine aynı günlerde 14.05'te düzenlenecek.