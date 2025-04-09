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Otobüs şirketlerine 37.4 milyon liralık fahiş bilet ve korsan taşımacılık cezası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 10 Mart-6 Nisan tarihleri arasında otobüs işletmelerine 37 milyon 400 bin liralık idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Haber Merkezi
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Otobüs şirketlerine 37.4 milyon liralık fahiş bilet ve korsan taşımacılık cezası
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ANKARA (EKONOMİ)

Bayram öncesi ve sonrası 2 bin 477 işletmenin 63 bin 113 otobüs seferinin denetlendiğini belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, bu kapsamda fahiş fiyatlı bilet satışı yanı sıra korsan ve yetki belgesiz yolcu taşıma faaliyetlerinin denetlendiğini bildirdi.

Buna göre söz konusu işletmelere yönelik 8 bin 347 işlem sonucunda 37 milyon 400 bin 120 lira tutarında idari para cezası verildi.

Denetlemelerin kolluk kuvvetlerinin işbirliğiyle gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, bunun sadece bayram dönemini kapsamadığını kaydetti ve “Fahiş fiyatlı bilet satışının önüne geçilmesi, yolcu taşımacılığında düzenin sağlanması için yurt genelinde otobüs denetimlerimiz etkin bir şekilde devam etmektedir” değerlendirmesinde bulundu.

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