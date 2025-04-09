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Trump, ilaç ithalatına 'önemli' bir gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin yakında ilaç ithalatına yönelik gümrük vergisi açıklayacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Trump, ilaç ithalatına 'önemli' bir gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı
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ABD Başkanı Donald Trump, Salı günü yaptığı açıklamada ABD’nin yakında ilaç ithalatına yönelik “önemli” bir gümrük vergisi açıklayacağını söyledi.

Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte konuşan Trump, bu gümrük vergisinin ilaç şirketlerini operasyonlarını ABD’ye taşımaya teşvik edeceğini belirtti.

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