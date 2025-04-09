Metallerde Trump şoku: Çin’de fiyatlar çakıldı

Çin'de temel metal fiyatları, bugünkü işlemlerde düştü ve ABD'nin Çin mallarına uygulayacağı yüzde 104'lük ithalat vergisinin yavaşlayan büyümeye ilişkin endişeleri artırmasıyla bakır sekiz ayın en düşük seviyesine geriledi.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda (SHFE) bakır kontratı, TSİ 06.33'te yüzde 2,0 düşüşle 71.950 yuan/tona (9.789 dolar) gerileyerek 12 Ağustos 2024'ten bu yana en düşük seviyesine yakın seyretti.

Londra Metal Borsası'ndaki (LME) gösterge üç aylık bakır, yüzde 1 düşüşle 8.570 dolar/tona geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump dün yaptığı açıklamada, Çin'den yapılan ithalata uygulanan yüzde 104'lük gümrük vergisinin bugün TSİ 07.01'den itibaren yürürlüğe gireceğini bildirdi.

En büyük metal tüketicisi Çin, Trump'ın kapsamlı karşılıklı gümrük vergisi programının bir parçası olarak Çin mallarının çoğuna yüzde 34 gümrük vergisi getirmesinin ardından, geçtiğimiz Cuma günü 10 Nisan'dan itibaren tüm ABD mallarına yüzde 34 ek gümrük vergisi getirerek karşılık verdi.

Bir temel metal tüccarı, “Trump'ın öngörülemeyen gümrük vergileri nedeniyle bakır fiyatları daha da düşebilir, ancak 75.000 yuanın altındaki mevcut fiyat hala bazı imalatçıları tedarik yapmaya teşvik ediyor” dedi.

SHFE'de alüminyum yüzde 2,2 düşüşle 19.305 yuan/tondan, çinko yüzde 2,3 kayıpla 22.030 yuan/tondan, kurşun yüzde 1,3 düşüşle 16.430 yuan/tondan, nikel yüzde 0,1 düşüşle 119.090 yuan/tondan, kalay yüzde 5,0 düşüşle 255.700 yuan/tondan işlem gördü.

LME'de alüminyum yüzde 1,0 kayıpla 2.328 dolar/tondan, çinko yüzde 0,3 kayıpla 2.555 dolar/tondan, kurşun yüzde 0,7 kayıpla 1.857 dolar/tondan, kalay yüzde 2 düşüşle 31.950 dolar/tondan ve nikel yüzde 0,9 artışla 14.300 dolar/tondan işlem gördü.