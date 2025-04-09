Ticaret savaşları demiri eritti: Fiyatlar 6,5 ayın en düşüğünde

Demir cevheri, ABD Başkanı Donald Trump'ın geniş kapsamlı gümrük vergileriyle tetiklenen küresel ticaret savaşının tırmanmasıyla talep beklentileri gölgelenirken, altı aydan uzun bir sürenin en düşük seviyelerine geriledi.

Dalian Emtia Borsası'nda (DCE) Eylül ayı demir cevheri kontratı, TSİ 06.11'de yüzde2,9 düşüşle 687 yuan/ton (93,47 dolar) oldu. Seansın başlarında kontrat 670,5 yuan/ton ile 24 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini gördü.

Singapur Borsası'ndaki gösterge mayıs ayı demir cevheri, yüzde1,16 düşüşle 93,65 dolar/tondan işlem gördü. Kontrat senas başlarında 91,70 dolar/ton ile 24 Eylül'den bu yana en düşük seviyesine gerilemişti.

Her iki gösterge de nisan ayında şimdiye kadar yüzde10'dan fazla değer kaybetti.

ABD dün yaptığı açıklamada, Pekin'in şantaj olarak nitelendirdiği uygulamalara boyun eğmeyerek “sonuna kadar savaşma” sözü vermesinin ardından, Çin'den yapılan ithalata uygulanan yüzde104 oranındaki gümrük vergisinin gece yarısından kısa bir süre sonra yürürlüğe gireceğini duyurdu.

Analistler artan gümrük vergilerinin piyasa üzerindeki etkisini ağırlaştığı ve kısa vadede demir cevheri fiyatlarını baskıladığını belirtti.

DCE'deki diğer çelik üretim bileşenleri de benzer şekilde düştü. Koklaşabilir kömür ve kok kömürü sırasıyla yüzde3,77 ve yüzde3,33 düştü.

Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'ndaki çelik göstergeleri de hammadde fiyatlarındaki düşüşle geriledi. İnşaat demiri yüzde1,6, sıcak haddelenmiş rulo yüzde1,51, filmaşin yüzde0,4 ve paslanmaz çelik yüzde1,6 geriledi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret geriliminin tırmanmasıyla kötüleşen talep görünümüne ilişkin endişelerin yoğunlaşması, çelik ve çelik üretim bileşenleri fiyatlarını daha da zayıflattı.

Analistler, önümüzdeki aylarda yurtiçi çelik tüketiminin azalacağı beklentisinin yanı sıra inşaat faaliyetlerinin yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklar nedeniyle sekteye uğramasının da demir piyasası üzerinde baskı yarattığını söyledi.