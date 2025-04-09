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ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı

ASELSAN Orta Doğu ve Afrika bölgesinde askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin 158,6 milyon dolarlık ihracat anlaşması imzaladı.

Haber Merkezi
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ASELSAN'dan dev anlaşma! 158,6 milyon dolarlık ihracat için imzalar atıldı
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ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika'da 158,6 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. Bölgeye askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışı yapılacak.  

KAP'a bildirildi

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile askeri haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 158,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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