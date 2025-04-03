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ASELSAN Pasifik bölgesinde 52,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı

ASELSAN, Pasifik bölgesinde deniz platformlarına yönelik, radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin satışı için 52,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı.

Haber Merkezi
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ASELSAN Pasifik bölgesinde 52,7 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı
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ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisiyle deniz platformlarına yönelik, radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Pasifik bölgesindeki bir müşterisi ile deniz platformlarına yönelik; radar, silah, hava savunma ve veri bağı sistemlerinin doğrudan satışı kapsamında toplam tutarı 52,7 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." ifadesi kullanıldı.

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