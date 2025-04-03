Trump, fok ve penguenlerin yaşadığı dünyanın en ücra yerlerine vergi getirdi

ABD Başkanı Trump, dünyanın beklediği "Kurtuluş Günü tarifeleri" olarak tanımlanan vergileri açıkladı. Birçok ülke bazı sert önlemlere maruz kalırken tüm ticaret ortaklarına en az %10'luk bir temel tarife koydu.

Trump vergilerinden ıssız adalar da etkilendi

Ülkelere getirilen vergi oranlarını tek tek açıklayan Trump’ın listesinde kimsenin yaşamadığı ıssız adalar da bulunuyor. Dünyanın en vahşi ve ıssız bölgelerine getirilen vergiler dünya basınında gündem oldu.

Kimsenin yaşamadığı adalara vergi getirildi

Trump yönetiminin listesi ayrıca Antarktika altı Hint Okyanusu'ndaki kimsenin yaşamadığı ıssız Heard ve McDonald Adaları'nı da içeriyor.

Dünyanın en ücra bölgesinde sadece fok ve penguenler yaşıyor

Çoğunlukla çorak bir araziye sahip olan ve UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan uzak Avustralya toprakları, Avustralya anakarasıyla birlikte ABD ithalatına uygulanan %10'luk temel vergi listesine dahil edildi.

Axios’un haberine göre, volkanik olarak aktif tek subantarktika adalarının bulunduğu bu bölgede, fok, penguen ve diğer kuşların kolonileri yaşıyor. Beyaz Saray yetkilisine göre, Heard ve McDonald Adaları Avustralya toprağı olduğu için listeye dahil edildi.

Adaya gitmek için özel izin gerekiyor

Bu bölge, Batı Avustralya'nın Perth kentinin 2.000 milden fazla güneybatısında bulunuyor ve insanların Heard ve McDonald Adaları'nı ziyaret etmek için özel izin almaları gerekiyor. Avustralya anakarasından yelken açmak iki hafta sürüyor.

Kalıcı insan nüfusu yok

Trump'ın listesinde kalıcı insan nüfusu olmayan bir diğer bölge de Arktik Okyanusu'ndaki Jan Mayen volkanik adası. Ada, Norveç'in Tromsø şehrinin kuzeyinden yaklaşık 580 mil kuzeyde, kutup ayıları ve küçük bir insan nüfusuna sahip bir takımadadan oluşuyor.

ABD ithalatına uygulanan %10'luk temel vergiden etkilenen bir diğer bölge ise, yalnızca Diego Garcia üssünde bulunan ABD ve İngiltere askeri personelinin işgal ettiği Britanya Hint Okyanusu toprakları oldu.