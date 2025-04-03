Küresel piyasalar Trump'ın vergileriyle sarsıldı

Piyasalar ABD Başkanı Donald Trump’ın vergilerinde sürpriz olabileceğini bekliyordu ancak ancak bu gerçekleşmedi.

Yatırımcı güvenli limana yöneldi

Piyasa beklentilerinin aksine daha sert olan vergiler sonrası hisse senedi endeksleri düştü. Vergilerin açıklanmasının hemen ardından yatırımcı güvenli limanlara yöneldi ve ABD tahvilleri ile altın değer kazandı.

ABD borsaları önce yükseldi sonra düştü

S&P 500 ve Nasdaq 100 endeksleri Trump’ın konuşması öncesi günü sırasıyla yüzde 0,7 ve yüzde 0,8 yükselişle tamamladı. Vadeli işlemlerde yüzde 3’e yakın düşüşler etkili oluyor. Avrupa vadeli endekslerinde de kayıplar yüzde 1’in üzerinde. Apple Inc.’dan Toyota Motor Corp. ve Nike Inc.’a kadar, uluslararası tedarik zincirlerine bağımlı küresel şirketlerin hisseleri değer kaybetti.

Altın rekor seviyeden geri döndü

Dolar Endeksi yüzde 0,64 oranında düşüşte. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 7 baz puan düşüşle yüzde 4,0568’e indi. Altının onsu rekor seviyesine ulaştıktan sonra bir miktar geri geldi.

Ülke para birimlerini etkiledi

Japon para birimi de güvenli liman talebinden nasibini alırken, dolar/yen 11 Mart’tan bu yana en düşük seviyesine geriledi. Asya’da borsalar ekside.

Japon Nikkei 225 yüzde 3’ten fazla, Hong Kong Hang Seng yüzde 2, Çin CSI 300 de yüzde 0,7 düşüşte. Japonya, Avustralya ve Yeni Zelanda’da getiriler düşerken, Avrupa ve Kanada’da tahvil vadeli işlemleri yükseldi. Petrol fiyatları düştü.

Bakır, alüminyum ve çinko, kapsamlı yeni gümrük vergilerinin endüstriyel emtiaya olan talebi azaltacağı endişesiyle düşüşe geçti.

Trump beklenen vergileri açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, küresel ekonomiyi yeniden şekillendirme girişimlerinde gaza basarak, yüzyılın en yüksek Amerikan gümrük vergilerini uygulamaya koydu.

Çarşamba günü yaptığı açıklamada Trump, 60 kadar ülkeye daha yüksek olmakla birlikte, ABD’ye ihracat yapan tüm ülkelere en az yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını duyurdu.

Buna göre Çin’e yüzde 34, Avrupa Birliği’ne yüzde 20, Vietnam’a yüzde 46, Tayvan’a yüzde 32, Japonya’ya yüzde 24, Irak’a yüzde 39, Suriye’ye yüzde 41, İsrail’e yüzde 17 oranında vergi açıklanırken, Türkiye yüzde 10 ile en düşük karşılıklı gümrük vergilerinin açıklandığı ülkeler arasında yer aldı.

Yeni önlemler şimdilik, ABD ile ayrı bir gümrük vergisi anlaşmazlığı içinde olan Kanada ve Meksika’yı ise kapsamadı. Beyaz Saray’da vergi açıklaması için düzenlenen etkinlikte konuşan ABD Başkanı, “Yıllarca, çalışkan Amerikan vatandaşları, diğer ülkeler, hem de çoğu bizim sırtımızdan, zenginleşip güçlenirken bir kenarda oturmak zorunda bırakıldı. Şimdi zenginleşme sırası bizde” dedi.