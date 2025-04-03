ABD'nin ek vergileri altında rekor getirdi! Artış sürecek mi?

Küresel piyasaları sarsan ticaret savaşı yeni bir boyuta taşınırken, yatırımcılar güvenli liman varlıklarına yöneldi ve altın fiyatları rekor seviyeye ulaştı.

Ons altın fiyatları, Trump'ın tarifeleri açıklamasının ardından seansın erken saatlerinde tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3 bin 167,57 doları gördü. ABD altın vadeli işlemleri (GCcv1) ise yüzde 0,2 artışla 3 bin 172,60 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün gece tüm ithalatlara yüzde 10’luk temel gümrük vergisi getirildiğini ve ABD’nin en büyük ticaret ortakları da dahil olmak üzere onlarca ülkeye yönelik tarifelerin artırıldığını duyurdu. Bu adım, küresel piyasalarda endişe yaratırken, ABD'nin müttefiklerini de şaşkına çevirdi.

Analistler, Trump’ın agresif ticaret politikalarının ABD ekonomisinin büyümesini yavaşlatacağını ve enflasyonu körükleyeceğini düşünüyor.

Gram altın tarafı sakin seyrediyor

ABD'de ons altın tarafında yaşanan rekor yükselişlerin ardından gram altında sakin seyir sürüyor. Altının gram fiyatı güne yüzde 0,3'lük yükselişle başladı ve 3 bin 839 lira seviyesinde işlem görüyor.

“Tarifeler altın talebini artırıyor”

Capital.com finansal piyasa analisti Kyle Rodda, "Tarifelerin ABD ekonomisini yavaşlatması, gelecekte faiz indirimlerine yol açabileceği için altına olan talebi artırıyor" dedi.

Beyaz Saray, yüzde oranındaki küresel otomobil ve kamyon tarifelerinin planlandığı gibi 3 Nisan’da yürürlüğe gireceğini ve otomotiv parça ithalatına yönelik tarifelerin 3 Mayıs’ta başlayacağını doğruladı.

Altın, siyasi ve ekonomik belirsizliklere karşı güvenli bir liman olarak görülüyor. 2024 yılı başından bu yana yüzde 19’dan fazla değer kazanan altının yükselişinde; ticaret savaşı, faiz indirimi beklentileri, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının alımları etkili oldu.

Rodda, "Bazı yatırımcılar, Trump’ın politikalarının merkez bankalarını ABD doları yerine altın rezervi tutmaya yönelteceğini öngörerek, erken alım yapıyor" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, ABD’de Mart ayında özel sektör istihdamı beklentilerin üzerinde artış gösterse de ekonomistlere göre iş gücü piyasası, artan ekonomik belirsizlikler nedeniyle yavaşlamaya devam ediyor.

Şimdi gözler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) politika yol haritasına dair ipuçları verecek olan Cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisine çevrildi.

Diğer metallerde durum ne?

Spot gümüş yüzde 1,5 düşüşle 33,52 dolara gerilerken, platin yüzde 0,7 kayıpla 977,17 dolara, paladyum ise yüzde 0,5 düşerek 965,14 dolara indi.