Çin'den ABD'ye misilleme: Vergileri yüzde 84'e yükseltti! ABD'den jet yanıt

Çin, dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının derinleşmesi üzerine ABD mallarına uyguladığı karşılıklı gümrük vergilerini yüzde 34′ten yüzde 84'e çıkaracağını duyurdu.

Çin hükümetinin yaptığı açıklamaya göre Çin'in karşı önlemleri 10 Nisan'da yürürlüğe girecek.

ABD'den jet yanıt

Çin'in vergi kararına yönelik açıklama yapan ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise "Çin'in gelip müzakere etmek istememesi ve tarife kararı talihsizlik. Çin tarifelerini artırabilir ama ne olmuş yani? Çin'in bu durumu tırmandırması onları için kayıp. Gelip masaya oturmalılar" dedi.

Bessent, Vietnam'ın bugün vergiler hakkında müzakere için görüşmeye geleceğini, Japonya, Hindistan ve Güney Kore'nin de görüşmek istediğini söyledi.

Trump'ın yüzde 104'lük vergi kararı

ABD Başkanı Trump, "kurtuluş günü" olarak nitelendirdiği 2 Nisan'da diğer ülkelere uygulanacak karşılıklı vergi oranlarını açıklamıştı.

Temel vergi oranının yüzde 10 olacağını belirten Trump, diğer ülkelerin uyguladığı vergiler ve vergi dışı engelleri hesaba katarak ülkelere göre değişen gümrük vergisi oranlarını paylaşmıştı. Bu kapsamda, ABD'nin Çin'den ithalatına yüzde 34 oranında gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Çin, ABD'nin vergi artışlarına tepki gösteren ilk ülke olmuş, yüzde 34'lük vergi artışına karşı aynı oranda ek vergi uygulayacağını duyurmuştu.

Trump da buna karşılık Çin'in karşılıklı vergilere misilleme olarak açıkladığı yüzde 34'lük gümrük vergilerini geri çekmemesi halinde ülkeye yüzde 50 ek vergi uygulayacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Trump, daha önce 1 Şubat'ta imzaladığı kararnameyle de Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 gümrük vergisi getirmiş, 4 Mart ise Çin'e yönelik vergi oranını yüzde 20'ye yükseltmişti. Söz konusu gelişmelerle ABD'nin Çin'den ithalatına uygulamayı planladığı vergi oranı yüzde 104'e ulaşmıştı.

Çin bu gelişmelerin ardından geri adım atmayacağı mesajını vermişti. Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar vermeye yönelik her türlü girişime karşı çıkacaklarını vurgulayan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, "ABD, vergileri kullanarak Çin üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Çin, bu zorba davranışa asla boyun eğmeyecek" demişti.

Jian, Çin'in haklarını ve çıkarlarını korumak üzere kararlı karşı tedbirler alacaklarını belirterek "Kimsenin Çin halkının meşru kalkınma hakkını elinden almasına izin vermeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.