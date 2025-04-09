Erdoğan'a Trump'ın sözleri soruldu, "Daha görüşmedik" dedi

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor" demişti.

Trump'ın çok konuşulan sözleri AK Parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha görüşmedik" diye yanıt verdi.

Ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail lideri dün Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te görüştü.

Trump, İsrail başbakanını samimi bir şekilde el sıkışarak karşıladı.

"Türkiye ile sorunları varsa çözebilirim"

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada "İsrail'e, eğer Türkiye ile bir sorunları varsa, bunu çözüme kavuşturabileceğimi düşündüğümü söyledim" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Trump, sözlerini "Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Bu durum medyayı kızdırıyor. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, "2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın". Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı. Netanyahu’ya da İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim" diyerek sürdürdü.