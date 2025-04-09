  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Erdoğan'a Trump'ın sözleri soruldu, "Daha görüşmedik" dedi
Takip Et

Erdoğan'a Trump'ın sözleri soruldu, "Daha görüşmedik" dedi

Trump'ın çok konuşulan sözleri AK Parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha görüşmedik" diye yanıt verdi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Erdoğan'a Trump'ın sözleri soruldu, "Daha görüşmedik" dedi
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin "Erdoğan’ı seviyorum, o da beni seviyor" demişti.

Trump'ın çok konuşulan sözleri AK Parti grup toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Daha görüşmedik" diye yanıt verdi.

Ne oldu?

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail lideri dün Binyamin Netanyahu Oval Ofis'te görüştü.

Trump, İsrail başbakanını samimi bir şekilde el sıkışarak karşıladı.

"Türkiye ile sorunları varsa çözebilirim"

Trump ise gazetecilere yaptığı açıklamada "İsrail'e, eğer Türkiye ile bir sorunları varsa, bunu çözüme kavuşturabileceğimi düşündüğümü söyledim" ifadelerini kullandı.

"Erdoğan'ı seviyorum o da beni seviyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la çok iyi ilişkilere sahip olduğunu söyleyen Trump, sözlerini "Erdoğan'ı seviyorum, o da beni seviyor. Bu durum medyayı kızdırıyor. Türkiye’yi tebrik ederim. Erdoğan’a dedim ki, "2 bin yıldır kimsenin yapamadığını yaptın, Suriye’nin kontrolünü ele aldın". Erdoğan gerçekten sağlam ve çok zeki biri. Başkasının başaramadığı şeyi başardı. Netanyahu’ya da İsraillilerin, Türkiye ile yaşanabilecek sorunları çözmek için aklıselimle hareket etmeleri gerektiğini söyledim" diyerek sürdürdü. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Şiddetli bir kasırga geliyorGündem
Trump ticaret savaşını küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmek için mi başlattı?Trump ticaret savaşını küresel ekonomiyi yeniden şekillendirmek için mi başlattı?Küresel Ekonomi

 

Gündem
CHP'Lİ Çelik, İstanbulluları Şişli Belediyesi önünde yapılacak halk buluşmasına davet etti
CHP'Lİ Çelik, İstanbulluları Şişli Belediyesi önünde yapılacak halk buluşmasına davet etti
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi!
İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat günler sonra ilk kez görüntülendi!
Ankara’da sahte alkol ölümü: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Ankara’da sahte alkol ölümü: 28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!
Kahramanmaraş Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'nde yangın paniği!
Ekrem İmamoğlu: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Ekrem İmamoğlu: Ailemizi taciz etmeyi bırakın
Minguzzi cinayetinin ardından yeni düzenleme yolda! Revizyon için talimat verildi
Minguzzi cinayetinin ardından yeni düzenleme yolda! Revizyon için talimat verildi