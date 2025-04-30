Avrupa'da yeni ticari araç kayıtları ilk çeyrekte azaldı

AB'de yeni van satışları yüzde 12,2 oranında düşerken, en büyük üç pazar bu düşüşe katkıda bulundu.

İtalya yüzde 15,2'lik düşüşle en sert düşüşü kaydederken, onu Fransa (yüzde -10,7) ve Almanya (yüzde -10,7) takip etti. Buna karşılık, İspanya'da tescillerde yüzde 12,6'lık bir artış görüldü.

Yeni AB kamyon kayıtları da yüzde 16 oranında düşerek 72.941 adede geriledi. Bu düşüş temel olarak ağır kamyon satışlarındaki yüzde 16,6'lık düşüşün yanı sıra orta kamyon kayıtlarındaki yüzde 12,5'lik düşüşten kaynaklandı.

Tüm büyük pazarlarda düşüş kaydedilirken, Almanya ve Fransa'da sırasıyla yüzde 25,4 ve yüzde 17,6 olmak üzere çift haneli düşüşler yaşandı. İspanya ve İtalya'da da yüzde 12,8 ve yüzde 9,4'lük önemli düşüşler görüldü.

Yeni AB otobüs satışları 2024 yılının ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1,8 azalarak 8.674 adede geriledi.

Büyük pazarlar arasında Almanya keskin bir düşüş (-yüzde 15) kaydederken, onu İtalya (yüzde -7,3) ve İspanya (yüzde -0,5) takip etti. Fransa küçük bir artış (yüzde 0,1) kaydederken, İsveç (yüzde 189,9) ve Yunanistan (yüzde 187,6) gibi pazarlar kayda değer bir büyüme kaydetti.