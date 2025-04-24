Çin'den Türkiye'ye dev teslimat: Binlerce araç havadan görüntülendi

Elektrikli araç sektörünün önde gelen firmalarından BYD, ileri teknolojiyle donatılmış araç taşıma gemisi “BYD Changzhou” ile Türkiye’ye dikkat çeken bir teslimat gerçekleştirdi. Çin’in Ningbo Limanı’ndan 25 Şubat’ta hareket eden gemi, 39 gün süren yolculuğun ardından 5 Nisan’da Safiport Derince Limanı’na ulaştı.

"Türkiye, son yıllarda elektrikli araç pazarında önemli bir büyüme kaydediyor"

BYD’nin “BYD Changzhou” adlı gemisi, tam 7 bin araç taşıma kapasitesine sahip. Bu devasa taşıma gemisi, Türkiye’ye binlerce sıfır kilometre elektrikli araç getirdi. Limana indirilen araçlar, havadan görüntülenerek dikkat çekici bir manzara oluşturdu. Bu teslimat, Türkiye’nin elektrikli araç pazarındaki büyümesine katkıda bulunacak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türkiye, son yıllarda elektrikli araç pazarında önemli bir büyüme kaydediyor. Çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerine olan talep arttıkça, bu tür büyük ölçekli teslimatlar da önem kazanıyor. BYD’nin gerçekleştirdiği bu teslimat, Türkiye’nin elektrikli araç altyapısının genişlemesine ve tüketicilerin daha fazla seçeneğe sahip olmasına olanak tanıyacak.

Şirket, sektördeki lider konumunu pekiştiriyor

BYD, dünya genelinde elektrikli araçların benimsenmesini teşvik eden stratejik hamleleriyle tanınıyor. Şirket, yenilikçi teknolojileri ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle sektördeki lider konumunu pekiştiriyor. Türkiye’ye yapılan bu teslimat, BYD’nin global stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor ve şirketin Avrupa pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor. Safiport Derince Limanı, Türkiye’nin en önemli lojistik merkezlerinden biri olarak bu tür büyük ölçekli taşımalarda kritik bir rol oynuyor. Limanın modern altyapısı ve geniş kapasitesi, büyük hacimli yüklerin hızlı ve güvenli bir şekilde taşınmasına olanak tanıyor. BYD’nin araçlarının sorunsuz bir şekilde indirilmesi ve depolanması, limanın bu tür operasyonlardaki etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.