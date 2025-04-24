Mirioğlu, depremde yıkılan okulunu yeniden yaptırdı

Selçuk ALTUN/HATAY

İki yıl önceki 6 Şubat depreminde yıkılan Hatay’ın merkez Defne İlçesindeki ilkokul, bir zamanlar öğrencisi olan hayırsever iş insanı Selim Mirioğlu tarafından yeniden yaptırıldı. Yeşilpınar Mahallesi’ndeki okula Selim Mirioğlu’nun anne-babasının adı verildi. Meryem – Mikail Mirioğlu İlkokulu’nun açılış törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, milletvekilleri, belediye başkanları, bürokratlar, kanaat önderleri ve Mirioğlu Ailesi’nin üyeleri katıldı.

Hayırsever iş insanı Özmirioğlu A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Selim Mirioğlu yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘çocuklarınıza vereceğiniz en büyük miras onlara iyi bir eğitim vermektir’ sözünü hatırlatarak, “Benim, eşimin, ailemin okumuş olduğu, açılışını yaptığımız Meryem – Mikail Mirioğlu İlkokulu’nu memleketimize yeniden kazandırmanın mutluluğunu yaşıyorum” dedi. Hatay’ın depremde uğradığı ağır yıkımdan sonra devlet kurumlarının şehrin yeniden ihya edilmesi için çalıştığını ifade eden Mirioğlu, “Yeniden ihya sürecinde memleketimize bizim de bir katkımızın olması bizi son derece mutlu etmektedir. 13 Ağustos 2024 tarihinde temelini attığımız okulumuzun bu anlamlı günde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda açılışını yapmaktayız. Okulumuzda okuyacak nesillerimiz vatanına milletine hayırlı evlatlar olsun” ifadesini kullandı.

Vali Masatlı: Yılsonunda 16 bin 700 dersliğe ulaşacağız

Törende konuşan Hatay Valisi Mustafa Masatlı depremde zarar gören eğitim kurumları ve bunların yeniden yapım süreçleri hakkında bilgi verdi. Şehirdeki bin 604 eğitim kurumundan 210 tanesinin deprem anında çöktüğünü söyleyen Vali Masatlı, şöyle devam etti: “180 okulumuz orta hasar aldı. Birçok okulumuzda hasarlar oluştu. Biz aynı zamanda 6 Şubat’tan bu tarafa dünyanın en büyük iyileştirme operasyonunu başlatmış durumdayız. Bu iyileştirme operasyonu içerisinde 659 tane okulumuzu şu ana kadar bakım ve onarımdan geçirdik. 145 okulumuzun güçlendirmesini tamamladık. Bugün 152’nci okulumuzun açılışını yapıyoruz. Bu 152 okulumuzun şehrimize olan ek derslik katkısı bin 329’dur. Sayın Cumhurbaşkanımız 5 Şubat’ta 14 bin 700 olan derslik sayısını 16 bin 700’e çıkaracağını söylemişti. Şu an itibariyle biten okullarımız, inşaatı devam eden 95 okulumuz, ihale yapmış olduğumuz 48 okulumuz ile birlikte inşallah bu sene sonunda, biz artı 2 bin yani 16 bin 700 derslik sayısına ulaşacağız.”

“Ailesini kaybetmiş 7 bin 448 çocuk korumamız altında”

Vali Masatlı, depremde ailesini kaybetmiş çocuklarla da yakından ilgilendiklerini belirterek, “Burada maalesef ebeveyn kaybına uğramış çok sayıda evladımız var. Şu anda 7 bin 448 çocuğumuzu takip ediyoruz. Bu çocuklarımızı ziyaret ediyoruz, eğitim, sağlık, maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyoruz” bilgisini verdi. Masatlı, okulu yaptıran Selim Mirioğlu’na ve deprem sürecinde yapılan çalışmalara destek veren hayırseverlere teşekkür etti.

Açılışla birlikte eğitimin hizmetine sunulan Meryem – Mikail Mirioğlu İlkokulu’nda 300 öğrenci eğitim görecek. Okulda 10 derslik, bir kütüphane ve bir adet çok amaçlı salon bulunuyor.