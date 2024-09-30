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Akbank’tan açıklama geldi! Hesaplardan para çekildiği iddia edilmişti

Akbank müşterileri geçtiğimiz haftalarda hesaplarından para çekildiğini belirterek dolandırıldıklarını iddia etmişti. Akbank’tan veri sızıntısı iddiaları ile ilgili açıklama geldi.

Haber Merkezi
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Akbank’tan açıklama geldi! Hesaplardan para çekildiği iddia edilmişti
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Akbank müşterileri geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda hesaplarından para çekildiğini kimlik ve hesap bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini iddia etmişti. Hesaplardan habersiz çekilen paralarla ilgili güvenlik açığı iddiaları ortaya atılmıştı. 

Sosyal medya ve bazı haber sitelerinde çıkan haberler ile ilgili Akbank’tan açıklama geldi. Söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıklayan banka, veri açığı veya sızıntısı olduğu iddialarının asılsız olduğunu belirtti.

Bankadan yapılan açıklama şu şekilde:

"Son günlerde çeşitli yayın organları ve sosyal medya kanallarında paylaşılan, bazı müşterilerimizin uğradığını belirttiği dolandırıcılık mağduriyetlerine istinaden, bankamız ile ilgili gerçeği yansıtmayan ve yanıltıcı haberlerle ilgili açıklamamızı bilgilerinize sunarız.

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bankamız sistemlerinde güvenlik açığı ve/veya veri sızıntısı bulunduğuna dair iddialar kesinlikle asılsızdır."

 

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