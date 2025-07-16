TOBB, 'Nefes'te limit artışı istedi

HÜSEYİN GÖKÇE/ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından başlatılan ve faizin vadeye göre yüzde 37-38 bandında olduğu KGF kaynaklı Nefes Kredisi’ne şu ana kadar 11 bin 900 firma başvururken, bu kapsamda 16.2 milyar liralık kredi hacmine ulaşıldı. TOBB, yoğun talep sebebiyle limitin yetersiz kalacağını belirterek, limitin artırılmasını istedi.

Uygulanan sıkı para politikası sebebiyle nakit sıkıntısı çeken işletmelerin ihtiyacını karşılamak amacıyla TOBB tarafından Kredi Garanti Fonu(KGF) aracılığıyla 8-9 Temmuz tarihlerinde başvuruların başladığı Nefes Kredisine yoğun talep geldi. Toplam 25 milyar liralık kredi limitinin olduğu program için şu ana kadar 11 bin 900 firma 16.2 milyar liralık kredi talebinde bulundu.

TOBB’dan yapılan açıklamada, kamu idaresinin 25 milyar liralık kredi hacmi için onay verdiği belirtilerek, bu miktara ulaşana kadar talebin alınacağı ve kredi kullanımının süreceği bildirildi.

Açıklamada, TOBB Nefes Kredisi kapsamında hangi firmalara kredi kullandırılacağı ve bu kredilerin onayı ilgili bankalar tarafından gerçekleştirildiği belirtilerek, “TOBB, Oda ve Borsaların kredi verilecek firmaların seçiminde, kredilerin onaylanmasında veya kullandırılmasında bir yetkisi bulunmamaktadır” ifadeleri kullanıldı.

“Limit yetersiz, talebimiz karşılanırsa KOBİ’lerin kullanımına sunulacak”

Gelen yüksek talep sonrasında limitin yetersiz kaldığına vurgu yapılan açıklamada, limitin artırılmasına yönelik talebin ilgili makamlara iletildiği vurgulanarak, talebimin olumlu sonuçlanması durumunda bu ilave kredi limitinin de KOBİ’lerin kullanımına sunulacağı aktarıldı.

6 ay ödemesiz 36 ay kredide faiz yüzde 37-38

TOBB, KGF ve bankalar ile yapılan protokole göre Nefes Kredisinde faiz vadeye göre yüzde 37-38 aralığında olacak. 6 ay geri ödemesiz dönemin bulunacağı kredilerde, 24 aya kadar yüzde 38. 24 ay üzerindeki vadede ise yüzde 37 faiz uygulanacak.

Kefalette üst limit 2 milyon lira olacak ve bu kefalet karşılığında firmalar 2.5 milyon liraya kadar kredi kullanabilecek.

Komisyon yüzde 1, BSMV muafiyeti yok

Kredilerde kefalet için başvuru ücreti 5 bin lira olacak. KGF’nin kefalet komisyon oranı ise ilk yıl yüzde 1 olacak. Takip eden yıllarda ise yüzde 1.5 oranında kefalet komisyonu alınacak. Bu kapsamda kullanılan krediler BSMV’den muaf tutulmadı.

Krediyle döviz ve altın alınamayacak

Nefes Kredisi’nden TOBB üyesi; Ticaret ve Sanayi Odası, Sanayi Odası, Deniz Ticaret Odası ve Ticaret Borsası üyesi olan işyerleri yararlanabilecek.

Krediler; yararlanıcıların faaliyet alanı dışında, döviz, altın ve mücevherat gibi ürünlerin alımında kullanılamayacak.

Başvurular hangi bankalara yapılacak?

Nefes Kredisi’nden yararlanmak isteyenler; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Katılım, Yapı Kredi Bankası, Akbank ve Denizbank şubelerine başvuracaklar.

Hazine destekli krediler 81 milyar lirayı aştı

Öte yandan Hazine destekli krediler kapsamında yürürlükteki 15 destek paketinde kullanım miktarı 81 milyar lirayı aştı. Bu kapsamda en yüksek kalemler İhracatı Geliştirme A.Ş tarafından kullanıma sunulmuş durumda. İGE kaynaklı geçen yıl başlatılan 25 milyar liralık programa 25.2 milyar liralık talep geldi. İGE Eximbank kaleminde 10.5 milyar liralık limitin 3.5 milyar lirası krediye dönüşürken, İGE 2025 desteğinde 24 milyar liralık kredi limitinden 4.1 milyar liralık kullanım sağlandı.

Yürürlükteki ihracat kaleminde 12 milyar liralık limitin 10.4 milyar lirası, 14 milyar liralık deprem işletme kaleminin ise 13.4 milyar lirası krediye dönüştü.

Böylece Nefes Kredisi hariç, toplam limiti 180.3 milyar lira olan 15 program kapsamında şu ana kadar kullanılan kredi tutarı 81.5 milyar liraya ulaştı. Bu kapsamda halen 99.8 milyar liralık kredi kullanım için bekliyor.