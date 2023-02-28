Akıllı telefon ithalatında gözetim uygulamasının kapsamı genişletildi

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan 2020/6 sayılı ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğle, daha önce adet başına birim gümrük kıymeti 200 doların altında olan cep telefonları için yürürlükte olan gözetim uygulamasında bu değer 350 dolar olarak yeniden düzenlendi.

Buna göre, birim gümrük kıymeti 350 doların altında olan akıllı telefonların ithalatı Ticaret Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilebilecek. Uygulama 28 Mart'tan itibaren geçerli olacak.