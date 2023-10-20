Alman devinden TCMB için 'şahin' faiz beklentisi

Deutsche Bank ekonomistleri Yigit Onay ve Christian Wietoska, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) politika faizi beklentilerini açıkladı. Ekonomistler, artan jeopolitik riskler ve bu risklerin Türkiye’nin enflasyon ve ödemeler dengesi dinamikleri üzerindeki olası etkilerini gözeterek, para politikası görünümüne ilişkin öngörülerini güncellediklerini ve artık kasım ve aralık aylarında TCMB'den 250’şer baz puanlık faiz artışı beklediklerini belirtti.

Ekonomistler, önümüzdeki hafta perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında ise, 500 baz puanlık faiz artırımı beklediklerini kaydetti.

Yüzde 40 beklentisini öne çekti

Ekonomistler, faiz artışlarının bir haftalık repo faizinin yüzde 40’a ulaşmasıyla son bulacağı görüşlerini korumakla beraber, bu seviyeye önceki tahminlerine göre daha erken şekilde, yıl sonunda ulaşılacağını düşünüyor.

Kurum daha önce yüzde 40 nihai politika faizi seviyesine yerel seçimin ardından 2024’ün ikinci çeyreğinde ulaşılacağını öngörmüştü.

Notta, böyle bir politikanın, “Enflasyon beklentilerini kontrol altına alma, Merkez Bankası’nın ekonomiyi sürdürülebilir bir patikaya sokma ve kredibilitesini güçlendirme hedefleriyle daha uyumlu olacağı” ifade edildi.