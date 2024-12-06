Almanya'ya giden kuru incirler piyasadan toplatıldı: Almanya'dan 'ciddi' kodlu duyuru

Dün İtalya ve Bulgaristan'a yönelik bildirimlerde Türkiye'den gelen kuru incirlerde en zehirli aflatoksin olan 'Aflatoksin B1' tespit edildi. Yine Bulgaristan'a yollanan narlarda da yüksek miktarda asetamipirid ve sulfoxaflor isimli pestisitler bulunmuştu.

Habertürk'te yer alan habere göre son olarak bugün Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) portalında Türkiye’den Almanya'ya gelen kuru incirle ilgili ‘ciddi’ uyarısıyla piyasadan toplatıldığını açıkladı.

RASSF sitesinde sitesinde yayımlanan 730204 numaralı Almanya’ya yönelik bildirimde yapılan kontroller sonucunda Türkiye’den gelen kuru incirlerde "Okratoksin A" tespit edildiğine yer verildi.

Bildirimde yer alan bilgilere göre maksimum 8,0 µg/kg - ppb olması gereken "Okratoksin A" miktarı 227 ± 45,3 µg/kg - ppb olarak tespit edildi.

"Okratoksin A" gıdaları en çok kirleten mikotoksinlerden biri olarak biliniyor. Aynı zamanda sudan zarar gören evlerde ve ısıtma kanallarında da sık görünen bir kirleticidir.

Bakanlık: "Bu yıl 4836 sevkiyattan 49’u geri döndü"

Konuyla ile ilgili Tarım ve Orman Bakanlığı yayımladığı notta pestisit, yani zirai ilaç kullanımının azaltılması için üretici ve ihracatçı birlikleriyle işbirliği içinde bir dizi çalışma yapıldığını belirtildi. Bakanlık kuru incirde fazla aflatoksin-okratoksin nedeniyle bu yıl 4836 sevkiyattan 49’unun geri döndüğünü açıkladı.