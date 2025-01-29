Altın fiyatlarında Fed kararı öncesi durağan seyir

CNBC-e'nin haberine göre, bugün itibarıyla spot altın ons başına 2.763,92 dolarda sabit kalırken, ABD altın vadeli işlemleri yüzde 0,1 artışla 2.769,90 dolara yükseldi.

Geçtiğimiz hafta rekor seviyelere yaklaşan altın fiyatları, Pazartesi günü teknoloji hisselerinde yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 1'den fazla değer kaybetti. Yatırımcılar, Çinli yapay zeka girişimi DeepSeek'in düşük maliyetli ve düşük güç tüketimli yapay zeka modelinin piyasalarda yarattığı sarsıntı nedeniyle altın varlıklarını likide etmeye yöneldi.

Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'ın Cumartesi günü Kanada ve Meksika'ya yeni tarifeler getirme taahhüdünü yerine getirmekte kararlı olduğunu açıkladı.

Fed'in faizi sabit tutması bekleniyor

Öte yandan, Fed’in yılın ilk faiz toplantısının sonuçları gün içinde açıklanacak. Merkez bankasının, Eylül-Aralık döneminde gerçekleştirdiği 100 baz puanlık faiz indiriminin ardından faizleri sabit tutması bekleniyor.

Yatırımcılar, ayrıca Trump'ın faiz oranlarını daha da düşürme çağrısına karşı Fed yetkililerinin vereceği tepkiyi de dikkatle izleyecek. Ancak Trump'ın politikalarının enflasyonu artırıcı etkisi nedeniyle Fed’in faizleri daha uzun süre yüksek seviyede tutabileceği öngörülüyor.

Altın, genellikle belirsizlik dönemlerinde ve ticaret savaşları sırasında güvenli liman olarak görülse de, faiz oranlarının yüksek seyretmesi faiz getirisi olmayan bu değerli metalin cazibesini azaltabilir.

Çin'de piyasalar kapalı

Dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin’de piyasalar, Ay Yeni Yılı tatili nedeniyle kapalı kalmaya devam ediyor.

Diğer değerli metallerde ise spot gümüş 30,38 dolarda yatay seyrederken, platin 941 dolarda sabit kaldı, paladyum ise yüzde 0,8 düşüşle 947,27 dolara geriledi.