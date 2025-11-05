Altın ithalatı dengeleri bozdu, dış açık %24 arttı

İMAM GÜNEŞ – İSTANBUL

Türkiye’nin ekim ayına ilişkin dış ticaret verileri İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde açıklandı. Toplantıda konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe verileri değerlendirdi.

Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 2,3 oranında artışla 24 milyar 1 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 oranında artışla 31 milyar 363 milyon dolar oldu. 2025 yılı Ocak-Ekim döneminde ise ihracat yüzde 3,9 oranında artışla 224 milyar 578 milyon dolara, ithalat yüzde 6,0 oranında artışla 299 milyar dolara ulaştı.

Ekim ayında dış ticaret hacmi yüzde 4,7 oranında artarak 55 milyar 363 milyon dolar olurken, Ocak-Ekim döneminde 5,1 oranında artarak 523 milyar 578 milyon doları buldu. Ekim ayında dış ticaret açığı yüzde 24 artışa 7 milyar 362 milyon dolara, Ocak-Ekim döneminde ise yüzde 12,9 artışla 74 milyar 422 milyon dolara ulaştı.

İşlenmemiş altın ithalatı dış açığı artırdı

Ekim ayında hem aylık hem de yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırıldığının altını çizen Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ekim ayında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatının toplamda 391,4 milyar dolara ulaşarak yılbaşında belirlenen 390 milyar doların aşıldığını kaydetti. İhracatta yakalanan her başarının, Türkiye’yi dünya sahnesinde en öne getireceğini dile getiren Bolat, bakanlık olarak ihracatı artırmak, cari işlemler açığını azaltmak ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini ifade etti.

Ekim ayında mal ithalatının ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,6 oranında artarak 31,4 milyar dolar olduğunu söyleyen Bolat, “Mal ithalatında ekim ayında net artış 2 milyar dolar oldu. İthalatta kaydedilen artışta işlenmemiş altın ithalatının yüzde 63,1 artarak 2,8 milyar dolara yükselmesi en önemli faktör olarak değerlendirilmektedir. Bu artışta miktar artışı yüzde 5,5 iken, birim değer yüzde 54,6 artmıştır. Altın ithalatındaki dalgalanmanın etkisi ile ekim ayında dış ticaret açığı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 oranında artarak 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir” dedi.

İhracatçılardan büyüme için destek çağrısı

Ekim ayındaki ihracat artışının paritenin yanı sıra birkaç sektörün katkısıyla gerçekleştiğine dikkat çeken TİM Başkanı Mustafa Gültepe, her şeye rağmen yılın son çeyreğine artıda başlamış olmayı önemsediklerini söyledi. İhracat ailesi olarak son 2-2,5 yıldır büyük fedakarlıklarla iş yapmaya çalıştıklarına dikkat çeken Gültepe, sözlerini şöyle sürdürdü: “PMI verilerine göre yakın gelecekte de koşulların iyileşeceğine yönelik belirgin bir sinyal gözükmüyor. Yeni siparişlere baktığımızda 10 sektörden 9’u daralma bölgesinde yer alıyor. Bu anlamda, ihracatın büyümeye yeniden öncülük edebilmesi için farklı destek ve teşviklerin devreye alınması gerekiyor. Biz tüm zorluklara rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmak için çalışmaya devam ediyoruz.”

■ Ekim ayı ihracatında öne çıkan veriler