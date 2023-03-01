Anadolu Efes'ten 2022 kârı ve temettü teklifi açıklamaları

İSTANBUL / EKONOMİ

Anadolu Efes, 2022 yılına ilişkin finansal sonuçlarını ve 2023 beklentilerini açıkladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Efes 2022 yılında net 3,43 milyar TL kar açıklarken, önceki yıl aynı dönemde 1,07 milyar TL net kâr sağlamıştı. Böylelikle 2022 yılında kârını yüzde 220 artırmış oldu.

Anadolu Efes, 2023 yılı beklentilerini açıklarken, "2023, rekabet baskısı ve artan maliyet artışlarını karşılamak için daha fazla fiyat artışı yapılması gerektiğinden ötürü oldukça zorlu bir yıl olacaktır" şeklinde belirtti. Şirket, 2023 yılı konsolide satış hacminin tek haneli oranda büyümesini beklediklerini duyururken, bira grubu satış hacminde ise daralma öngördü.

Anadolu Efes'ten kâr payı teklifi

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, hisse başına 2,1314 TL brüt temettü teklifinin Genel Kurul'a sunulacağı açıklandı. Teklifin, hisse başına net karşılığı 1,9183 TL olarak hesaplanıyor. Duyuruda, nakit kar payı ödemelerine 25 Mayıs'ta başlanacağı kaydedildi.

Anadolu Efes'ten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Şirketimizin, 2022 Ocak-Aralık dönemine ilişkin olarak, hesap dönemi sonu itibarıyla çıkarılmış sermayesi olan 592.105.263 TL üzerinden %213,14 brüt kar dağıtımını teminen her 1 TL nominal bedelli hisseye brüt 2,1314 TL (net 1,91826 TL) kar payı olmak üzere 1.262.013.157,56 TL tutarında karın nakit olarak 23 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ödenmesinin önerilmesine; dağıtılmasına, öngörülen kar payının tamamının olağanüstü yedeklerden karşılanmasına, kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın yüzde onu oranında (129.980.504,68 TL) ikinci tertip yasal yedek akçe ayrılmasına ve kar dağıtımı önerimizin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.