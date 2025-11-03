Anadolu Isuzu/Arıkan: Artık ihracat yetmiyor, yurt dışına yatırım şart

AYSEL YÜCEL / İSTANBUL

İlk yatırımını geçtiğimiz haftalarda Özbekistan’a yapan şirket, yeni pazarlarda da fırsatları yakından izliyor. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, dünyada artan korumacılık önlemlerinin, küresel ölçekte büyümek isteyen firmaları yerinde üretime yönelttiğini belirtti. Şirket, bu yatırımla ürün gamını genişletecek; özellikle Orta Asya ve Afrika’da yeni pazarlara açılacak.

Anadolu Isuzu’nun 10 yılı aşkın süredir otobüs ihracatında önemli bir büyüme kaydettiğini hatırlatan Arıkan, “45 ülkeye ihracat yapıyoruz ama bu artık yeterli değil. Dünyada ciddi bir korumacılık var, sürekli tarifeleri konuşuyoruz. Sadece ihracat yaparak rekabet etmek mümkün değil. Ülkeler yerinde üretim, istihdam ve katma değer istiyor. Bu nedenle global büyüme stratejimizin merkezine yurt dışı yatırımlarını aldık” dedi.

Gazlı araçlara büyük talep var

Arıkan’ın verdiği bilgilere göre, Anadolu Isuzu’nun, Japon Isuzu ortaklı SamAuto’nun yüzde 75,2 hissesini 80 milyon dolar bedelle Özbekistan Devlet Varlık Yönetim Ajansı’ndan satın alma teklifinin kabul edilmesiyle, Orta Asya’da güçlü bir üretim ve dağıtım merkezi kurma süreci resmen başladı.

Tuğrul Arıkan, “Hafif ticari ve ağır ticari araçlarda portföyümüzü zenginleştireceğiz. Başta elektrikli olmak üzere dizel ve gazlı modellerle de pazara yanıt vereceğiz. Özbekistan’da gazlı araçlara büyük bir talep var, bu alanda ciddi bir yenileme ihtiyacı bulunuyor” diye konuştu.

“5 yılda üretim hacmini ikiye katlayacağız”

Yeni yatırımın hacim etkisine de değinen Arıkan, “Bugün SamAuto’nun yaklaşık 4 bin araçlık, 180–200 milyon dolarlık bir iş hacmi var. Bizim hedefimiz, beş yıl içinde bu hacmi yüzde 50 ila 100 oranında artırmak. Özbekistan operasyonunun, önümüzdeki yıl şirket ciromuzun yüzde 25’ini, sonraki dönemde ise yüzde 40’ını oluşturmasını bekliyoruz” dedi