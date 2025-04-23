Antidamping soruşturmasında sona yaklaşıldı, çekişme kızıştı

MERVE YİĞİTCAN

Paslanmaz çelikte antidamping soruşturmasının kısa bir süre içinde tamamlanması beklenirken, Posco Assan TST ile paslanmaz çelikten mamul üreticileri arasındaki çekişme yeniden ateşlendi. Posco Assan TST’nin Türk ortağı Kibar Holding’in CEO’su Haluk Kayabaşı, antidampig vergisinin gelmesini umduklarını, aksi halde olumsuz etkileneceklerini söylerken, paslanmaz çelik mamul üreticileri Ticaret Bakanlığı’na yazı yazarak, Posco Assan’ın kullandığı hammaddeyi Posco Holding’in Çin ve Güney Kore’deki fabrikalarından pahalıya temin ettiğini ileri sürdü.

Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, CNBC-e’ye yaptığı açıklamada, paslanmaz çelik sektöründeki antidamping soruşturmasına ilişkin olarak, Ticaret Bakanlığı’na müracaat yaptıklarını ve soruşturmanın Haziran 2024’ten bu yana devam ettiğini hatırlattı.

Kayabaşı, “Soruşturma kapsamında şirketimize gelindi, gerekli incelemeler yapıldı. Bizden istenen belgeleri kendilerine ulaştırdık. Şimdi Çin’le birtakım görüşmeler yapılıyor. Endonezya’ya da mayıs ayında bir ziyaret yapılacak. Bu ziyaret sonrası bir antidamping vergisi geleceğini tahmin ediyorum, umuyorum. O şekilde sonuçlanmazsa aynı zorluğu yaşamaya devam edeceğiz. Vergi gelmezse oldukça olumsuz etkileneceğiz. İthal fiyatları yükselecek” ifadelerini kullandı.

"Sanayicinin üretim maliyetleri düşürülmeli"

Konuşmasında üretim maliyetlerine de değinen Kayabaşı, “Ekonomide atılması gereken en önemli adım sanayicinin üretim maliyetini düşürmek. Üretim maliyetlerinden dolayı rakiplerimizle ürün sattığımız pazarlarda rekabet edemez durumdayız. Hammadde, enerji, işçilik maliyetleri yükselmiş durumda. Nihai maliyeti tahsil edemez durumdayız. Ama ülkenin toparlanması daha önemli. OVP başarıyla uygulanıp gerekli sonuçlar alınana kadar biz bu şekilde devam edeceğiz” diye konuştu.

“Antidamping üretim maliyetlerini artırır”

28 Haziran 2024’te başlatılan antidamping soruşturmasının mayıs ya da haziran aylarında sonuçlandırılması beklenirken, paslanmaz çelik mamul üreticileri Kayabaşı’nın açıklamalarına istinaden Ticaret Bakanlığı’na bir yazı gönderdi. Aralarında PASDER, EVSİD, TUSİD ve PASİD’in de yer aldığı dernekler bakanlığa gönderdikleri yazıda, Kayabaşı’nın açıklamalarına atıfta bulunarak, “Posco Assan’ın rekabet edememesinin asli sebepleri üretim maliyetlerinin yüksekliği, diğer bir ifadeyle ithalat dışı faktörler olarak belirtiliyor. Asıl dikkat çeken husus hammadde maliyetlerinden yakınılmasıdır. Bunun sebebinin Türkiye’de üretimi olmayan sıcak haddelenmiş paslanmaz çeliği dünya fiyatlarından en uygun koşullarda temin etmek yerine Posco Holding’in Çin ve Güney Kore’deki fabrikalarından pahalıya temin etmesi olduğu bilinmektedir" denildi.

Soruşturma önlemsiz kapatılsın talebi

Açıklamada, "Posco Assan rekabet edemediğini söylerken diğer yerli üretici Trinox Metal’in satışlarını düzenli ve önemli oranda artırdığı gözlemlenmektedir. Bu durum şu iki hususu göstermektedir: Posco Assan sadece ithalat ile değil, Türkiye’de kurulu diğer rakibi ile de rekabet edememekte ve piyasasını kaptırmaktadır.

Bağımsız hareket edebilen rakiplerine kıyasla, Posco Assan hammaddesini rekabetçi, diğer bir ifadeyle en uygun fiyat ve koşullarda temin edememektedir” ifadelerine yer verildi. EKONOMİ’ye konuşan sektör temsilcileri, olası bir antidamping vergisinin sanayicinin üretim maliyetlerini çok daha fazla artıracağına işaret ederek, soruşturmanın önlemsiz kapatılmasını beklediklerini dile getirdi.

Ne olmuştu?

Posco Assan TST ile üretici firmalar arasında 1 Ocak 2024’te gümrük vergisinin yüzde 12’ye çıkarılmasıyla başlayan tartışmalar, Posco Assan’ın geçen yıl mayıs ayında yaptığı antidamping başvurusu ile alevlenmişti. Başvurunun incelenmesinin ardından 28 Haziran 2024’te Çin Halk Cumhuriyeti ve Endonezya Cumhuriyeti menşeli muhtelif (21 adet) gümrük tarife istatistik pozisyonları altında sınıflandırılan soğuk haddelenmiş paslanmaz yassı çelik ürünlerine damping soruşturması açılmıştı.