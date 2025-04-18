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Arslan Alüminyum konkordato ilan etti

Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

Haber Merkezi
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Arslan Alüminyum konkordato ilan etti
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Bilecik 1 ve 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde yüzlerce çalışanıyla hizmet veren Türkiye'nin alüminyum sektöründe öncü firmalarından biri olan Arslan Alüminyum konkordato ilan etti.

İstanbul 1'inci Asliye Ticaret Mahkemesi'nce alınan karara göre, konkordato davası nedeniyle 3 aylık geçici mühlet verildiği duyuruldu.

9 Nisan'dan itibaren geçerli olacak mühlet kararı ile geçici konkordato komiserlerinin görevlendirildiği belirtilirken, ön inceleme ve tahkikat duruşmasının geçici mühlet süresinin sona ereceği tarih dikkate alınarak 3 Temmuz 2025 günü saat 14.00'de yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

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